Названа смертельная доза алкоголя в крови

В Иркутске был задержан мужчина, чей уровень алкоголя в крови превысил все мыслимые нормы, вызывая настоящий шок у экспертов. Сотрудники полиции остановили его после попытки скрыться с места ДТП, однако анализы показали, что за рулем он находился с 4,5 промилле алкоголя — уровнем, который у обычного человека мог бы привести к коме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что смертельная концентрация чистого спирта в крови взрослого человека составляет примерно 5 промилле. При этом хронические алкоголики и люди с большой массой тела могут переносить еще более высокие уровни, что делает организм более устойчивым к алкоголю, но отнюдь не безопасным.
«С дозировки в 4,5 промилле нормальный человек впал бы в кому, — пояснил Шуров. — Тут же мужчина сел за руль, что говорит о высокой «тренированности» организма в плане алкоголя».
Инцидент произошел после того, как мужчина проигнорировал дорожный знак и выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение с автомобилем женщины. Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, бросив автомобиль, но вскоре был задержан полицией.
Анализ крови показал 4,5 миллиграмма на литр, что почти в 28 раз превышает допустимую норму для водителей — 0,16 мг/л с учетом возможной погрешности алкотестера.
По словам мужчины, после аварии он не мог вспомнить произошедшее. Эксперты подчеркивают, что подобный уровень алкоголя крайне опасен не только для самого водителя, но и для окружающих, поскольку в таком состоянии полностью нарушаются координация и способность к оценке ситуации на дороге.
Этот случай вновь поднимает вопрос о том, насколько важно контролировать употребление спиртного и предотвращать пьяное вождение, которое может стать смертельно опасным.
Комментарии0 комментарий(ев)