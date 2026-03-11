18+
11.03.2026, 07:43

Названа смертельная доза алкоголя в крови

Новости Мира

В Иркутске был задержан мужчина, чей уровень алкоголя в крови превысил все мыслимые нормы, вызывая настоящий шок у экспертов. Сотрудники полиции остановили его после попытки скрыться с места ДТП, однако анализы показали, что за рулем он находился с 4,5 промилле алкоголя — уровнем, который у обычного человека мог бы привести к коме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Смертельная доза алкоголя и предел человеческой выносливости

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что смертельная концентрация чистого спирта в крови взрослого человека составляет примерно 5 промилле. При этом хронические алкоголики и люди с большой массой тела могут переносить еще более высокие уровни, что делает организм более устойчивым к алкоголю, но отнюдь не безопасным.

«С дозировки в 4,5 промилле нормальный человек впал бы в кому, — пояснил Шуров. — Тут же мужчина сел за руль, что говорит о высокой «тренированности» организма в плане алкоголя».

Рекордный случай на дорогах Иркутска

Инцидент произошел после того, как мужчина проигнорировал дорожный знак и выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение с автомобилем женщины. Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, бросив автомобиль, но вскоре был задержан полицией.

Анализ крови показал 4,5 миллиграмма на литр, что почти в 28 раз превышает допустимую норму для водителей — 0,16 мг/л с учетом возможной погрешности алкотестера.

Память, утратившаяся на фоне алкоголя

По словам мужчины, после аварии он не мог вспомнить произошедшее. Эксперты подчеркивают, что подобный уровень алкоголя крайне опасен не только для самого водителя, но и для окружающих, поскольку в таком состоянии полностью нарушаются координация и способность к оценке ситуации на дороге.

Этот случай вновь поднимает вопрос о том, насколько важно контролировать употребление спиртного и предотвращать пьяное вождение, которое может стать смертельно опасным.

