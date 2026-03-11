Врач предупредил, когда камни в почках требуют срочной операции

Многие воспринимают камни в почках как временный и болезненный эпизод, который можно «перетерпеть и забыть». Но за внезапной почечной коликой скрываются серьезные риски, способные привести к необратимой потере функции почки. Врач-уролог Анатолий Сыркин из «СМ-Клиника» предупредил, при каких обстоятельствах камни в почках требуют немедленного хирургического вмешательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Мочекаменная болезнь — не просто боль

Мочекаменная болезнь занимает второе место среди урологических заболеваний в России, уступая лишь инфекционным болезням мочеполовой системы. Основой заболевания чаще всего становятся нарушения обмена веществ, как врожденные, так и приобретенные. Однако значительную роль играют и факторы образа жизни: избыточное потребление животного белка, недостаток воды (менее 1,5 литров в день), малоподвижный образ жизни, постоянное проживание в жарком климате — все это повышает вероятность образования кристаллов солей в моче, которые со временем превращаются в камни.

Часто камни в почках долгое время никак не проявляют себя. Но ситуация резко меняется, когда камень увеличивается в размере и начинает движение по почечной системе или мочеточнику. В этот момент развивается почечная колика — состояние, которое специалисты называют одним из самых болезненных в урологии.

Почечная колика: сигнал к действию

«Боль возникает внезапно, носит схваткообразный характер и распространяется от поясницы к нижней части живота и паховой области. Часто сопровождается тошнотой, рвотой и кровью в моче», — объясняет Сыркин.

Однако самая большая опасность кроется не только в интенсивной боли. Если камень блокирует отток мочи, давление внутри почки повышается, что постепенно ведет к гидронефрозу — расширению полостной системы почки и угнетению ее функции. Коварство этого процесса заключается в том, что со временем боль может уменьшиться, создавая иллюзию улучшения состояния. На самом деле орган продолжает страдать, а длительное нарушение оттока мочи способно вызвать деформацию и истончение тканей почки. В запущенных случаях это приводит к полной утрате функции органа.

Пиелонефрит — опасный спутник камней

Еще одним тяжелым осложнением мочекаменной болезни является пиелонефрит — острое или хроническое воспаление почек, вызванное бактериальной инфекцией. Гнойный процесс часто возникает на фоне закупорки мочевых путей камнями. При таком состоянии может потребоваться срочная операция, иногда с удалением больной почки.

По словам Сыркина, показания к хирургическому лечению включают перекрытие мочеточника крупными камнями, высокую температуру на фоне почечной колики, выраженное воспаление, снижение функции почки и другие состояния, угрожающие здоровью пациента.

«Если камень нарушает отток мочи или вызывает острую бактериальную инфекцию, откладывать операцию нельзя. В противном случае существует высокий риск необратимых изменений в органах мочеполовой системы и серьезных проблем со здоровьем», — предупреждает уролог.

Лазерная литотрипсия: современный подход к лечению

Сегодня одним из наиболее безопасных и малотравматичных методов удаления камней считается лазерная литотрипсия. Технология позволяет аккуратно раздробить камни, даже крупные и твердые, без разрезов. С помощью гибких эндоскопов врачи получают доступ к труднодоступным участкам почки и дробят камни до состояния песка.

Преимущества метода очевидны: минимальные травмы окружающих тканей, сокращенный период восстановления и возможность возвращения к обычной жизни уже на следующий день после процедуры. Именно поэтому лазерная литотрипсия стала особенно востребована в современной урологии и считается стандартом безопасного хирургического лечения мочекаменной болезни.