Катар предупредил о мировой катастрофе из-за конфликта с Ираном

Восток Ближнего Востока снова оказался в центре международного внимания после тревожного заявления официального представителя Министерства иностранных дел Катара Маджеда аль-Ансари. Во вторник, 10 марта, дипломат подчеркнул, что регион находится на грани масштабной войны, последствия которой могут оказаться "катастрофическими" не только для стран Персидского залива, но и для всего мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews ,

Фото: Euronews

Региональная напряженность на фоне эскалации

Аль-Ансари напомнил, что Катар с 2023 года постоянно предупреждает международное сообщество о возможной глобальной опасности, связанной с обострением конфликта с Иран. Дипломат охарактеризовал происходящее как "самый масштабный случай в истории", когда предостережения о возможных катастрофических последствиях остаются без должного внимания мировых лидеров.

По его словам, любое нападение на гражданскую инфраструктуру, как в Персидском заливе, так и за его пределами, угрожает не только региональной стабильности, но и глобальной безопасности.

Угроза гуманитарной катастрофы

Особое внимание в заявлении Маджеда аль-Ансари было уделено потенциальным гуманитарным последствиям эскалации. Он подчеркнул, что продолжающиеся удары могут вызвать разрушения, сравнимые с масштабной гуманитарной катастрофой. "Любое нападение на Катар будет рассматриваться соответствующим образом", — отметил представитель МИД.

Катарские власти надеялись, что после официального извинения президента Ирана Масуда Пезешкиана перед соседними странами Тегеран прекратит свои удары. Однако, по словам аль-Ансари, атаки продолжаются, что вынуждает Катар сосредоточиться на защите собственной территории и граждан, игнорируя политические нюансы внутри Ирана.

Иран заявляет о своей позиции

В ответ на заявления Катара Тегеран неоднократно утверждал, что его действия направлены исключительно против интересов США в странах Персидского залива. Любая поддержка США в регионе, по мнению иранских властей, рассматривается как враждебный акт, оправдывающий удары по объектам, связанным с американским присутствием.

Международное партнерство и системы обороны

Маджед аль-Ансари подчеркнул, что стратегическое партнерство Катара не ограничивается только США. В сотрудничестве с союзниками по обороне, включая европейские страны и других зарубежных партнеров, Катар активно укрепляет системы защиты.

"Наши системы Patriot совместно с американскими друзьями и другими международными партнерами остаются ключевым средством защиты и сдерживания от любых атак на нашу страну", — заявил дипломат, подчеркнув решимость государства отстаивать свою безопасность.

Непростой выбор между диалогом и защитой

Катар продолжает настаивать на необходимости прекращения атак со стороны Ирана перед любыми попытками дипломатического урегулирования. Дипломатия, по мнению аль-Ансари, возможна только после деэскалации конфликта, иначе переговоры теряют смысл, а региональные и глобальные риски продолжают нарастать.