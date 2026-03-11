18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 09:23

Катар предупредил о мировой катастрофе из-за конфликта с Ираном

Новости Мира 0 706

Восток Ближнего Востока снова оказался в центре международного внимания после тревожного заявления официального представителя Министерства иностранных дел Катара Маджеда аль-Ансари. Во вторник, 10 марта, дипломат подчеркнул, что регион находится на грани масштабной войны, последствия которой могут оказаться "катастрофическими" не только для стран Персидского залива, но и для всего мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews,

Фото: Euronews
Фото: Euronews

Региональная напряженность на фоне эскалации

Аль-Ансари напомнил, что Катар с 2023 года постоянно предупреждает международное сообщество о возможной глобальной опасности, связанной с обострением конфликта с Иран. Дипломат охарактеризовал происходящее как "самый масштабный случай в истории", когда предостережения о возможных катастрофических последствиях остаются без должного внимания мировых лидеров.

По его словам, любое нападение на гражданскую инфраструктуру, как в Персидском заливе, так и за его пределами, угрожает не только региональной стабильности, но и глобальной безопасности.

Угроза гуманитарной катастрофы

Особое внимание в заявлении Маджеда аль-Ансари было уделено потенциальным гуманитарным последствиям эскалации. Он подчеркнул, что продолжающиеся удары могут вызвать разрушения, сравнимые с масштабной гуманитарной катастрофой. "Любое нападение на Катар будет рассматриваться соответствующим образом", — отметил представитель МИД.

Катарские власти надеялись, что после официального извинения президента Ирана Масуда Пезешкиана перед соседними странами Тегеран прекратит свои удары. Однако, по словам аль-Ансари, атаки продолжаются, что вынуждает Катар сосредоточиться на защите собственной территории и граждан, игнорируя политические нюансы внутри Ирана.

Иран заявляет о своей позиции

В ответ на заявления Катара Тегеран неоднократно утверждал, что его действия направлены исключительно против интересов США в странах Персидского залива. Любая поддержка США в регионе, по мнению иранских властей, рассматривается как враждебный акт, оправдывающий удары по объектам, связанным с американским присутствием.

Международное партнерство и системы обороны

Маджед аль-Ансари подчеркнул, что стратегическое партнерство Катара не ограничивается только США. В сотрудничестве с союзниками по обороне, включая европейские страны и других зарубежных партнеров, Катар активно укрепляет системы защиты.

"Наши системы Patriot совместно с американскими друзьями и другими международными партнерами остаются ключевым средством защиты и сдерживания от любых атак на нашу страну", — заявил дипломат, подчеркнув решимость государства отстаивать свою безопасность.

Непростой выбор между диалогом и защитой

Катар продолжает настаивать на необходимости прекращения атак со стороны Ирана перед любыми попытками дипломатического урегулирования. Дипломатия, по мнению аль-Ансари, возможна только после деэскалации конфликта, иначе переговоры теряют смысл, а региональные и глобальные риски продолжают нарастать.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь