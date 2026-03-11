Названа ежедневная привычка, эффективно замедляющая старение

Фото: freepik

Согласно результатам масштабного клинического исследования, регулярное употребление витаминно-минеральных комплексов может замедлять биологическое старение организма, особенно у пожилых людей. Работа ученых опубликована в авторитетном журнале Nature Medicine и уже вызвала активные обсуждения в научном сообществе.

Долгая дискуссия о пользе витаминных добавок

На рынке существует более 100 тысяч различных пищевых добавок, однако их реальное влияние на продолжительность жизни остается предметом споров. Многие предыдущие исследования показывали, что витамины не продлевают жизнь напрямую, но способны улучшать здоровье и замедлять возрастные процессы в пожилом возрасте. Новое исследование подтверждает, что даже привычная ежедневная доза мультивитаминов может оказывать заметный эффект на биологические механизмы старения.

Проект COSMOS: как изучали влияние мультивитаминов

В рамках проекта COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) ученые наблюдали почти 1000 участников со средним возрастом около 70 лет. Добровольцев случайным образом разделили на несколько групп: одна принимала ежедневный мультивитаминно-минеральный комплекс, другая — экстракт какао-флаванолов, а третья получала плацебо.

Через два года исследователи оценивали биологический возраст участников с помощью эпигенетических «часов» — методов, определяющих возраст организма по изменениям ДНК.

Замедление старения по эпигенетическим моделям

Результаты показали, что у людей, регулярно принимавших мультивитамины, процессы старения замедлялись. Эффект был зафиксирован по двум эпигенетическим моделям — PCPhenoAge и PCGrimAge. В среднем, по шкале PCGrimAge биологический возраст участников снижался примерно на 0,113 года в год, а по шкале PCPhenoAge — на 0,214 года.

Дополнительные преимущества для здоровья

Помимо замедления биологического старения, ученые отметили положительные изменения в других показателях здоровья. У участников, принимавших мультивитамины, улучшились показатели воспаления, а также когнитивные функции. Особенно заметный эффект наблюдался у людей, у которых до начала исследования уже имелись признаки ускоренного старения. Это позволяет предположить, что мультивитамины помогают восполнять скрытые дефициты питательных веществ и поддерживать организм на клеточном уровне.

Осторожность и перспективы

Несмотря на впечатляющие результаты, авторы работы предупреждают, что пока невозможно с уверенностью сказать, приведет ли замедление эпигенетических процессов к реальному увеличению продолжительности жизни или улучшению здоровья в долгосрочной перспективе. Новое исследование, однако, открывает интересные перспективы для профилактических программ и подчеркивает значимость ежедневного внимания к питанию и микроэлементам.