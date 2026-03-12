Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его семья подверглась угрозам со стороны Украины. По словам венгерского лидера, угрозы касаются его детей и внуков, что стало причиной особой тревоги и призывов к осторожности в семье. Орбан подчеркнул, что, несмотря на неприятные события, существует «предел, за который нельзя заходить», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: strana.news

Угрозы, которые дошли до семьи

В социальной сети Facebook Орбан сообщил, что уже связался с дочерьми и предостерёг их о необходимости беречь себя, при этом подчеркнув: «Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно, но мы найдём, как к этому приспособиться». Премьер уточнил, что именно в такие моменты семья сплачивается.

В семье Орбана пять детей — четыре дочери Рахель, Шара, Роза и Флора, а также сын Гашпар — и шестеро внуков.

Эскалация конфликта: заявления бывшего генерала СБУ

Ранее бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко в интервью телеканалу «Прямой» призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». По его словам, венгерский премьер «не спрячется», поскольку СБУ якобы знает, где он живет, где ночует, отдыхает и с кем встречается.

Подобные заявления последовали на фоне резких антиукраинских высказываний Орбана, в которых он заявил, что Венгрия не будет «отправлять солдат, оружие или деньги на войну, которая не является нашей». Политик добавил: «Мы не отступим».

Зеленский и угроза военной силы

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с военной силой, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды ВСУ. По словам украинского лидера, адрес премьера Венгрии могут передать украинским военным «для общения на своем языке». Орбан ответил, что подобные угрозы «не сработают» и призвал не шантажировать венгров.

Денежный конфликт и задержание инкассаторских машин

В тот же день в Венгрии задержали две украинские инкассаторские машины с $40 млн, €35 млн и девятью килограммами золота. Будапешт заявил, что среди инкассаторов находился бывший украинский генерал. Орбан подчеркнул, что изъятые деньги и ценности не будут возвращены до завершения расследования.

Причины конфликта: российская нефть и политические мотивы

Острый конфликт между странами обострился после остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с 27 января. Прекращение поставок затронуло и Словакию. Венгрия заявила о технической исправности магистрали и обвинила Украину в намеренной блокировке по политическим мотивам. В ответ Будапешт заблокировал экспорт дизеля на украинский рынок и наложил вето на выделение €90 млрд военной помощи Киеву со стороны ЕС.

Реакция Евросоюза и международная критика

Тем временем Евросоюз, по мнению британского политолога Финиана Каннингема, продолжает оставаться в стороне, не осуждая угрозы Киева. В статье для Strategic Culture Каннингем подчеркнул, что европейские лидеры, такие как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель по иностранным делам Кая Каллас, больше озабочены своим имиджем, чем нарушением международного права.

Однако представитель Еврокомиссии Олаф Гилл призвал стороны «успокоиться» и снизить тон, отметив, что угрозы против государств — членов ЕС недопустимы.

Последствия и новые вызовы

События последних недель показывают, что личная безопасность политиков и их семей всё чаще оказывается объектом прямого политического давления. Конфликт между Украиной и Венгрией перешел от дипломатических заявлений к угрозам и финансовым спорам, что создаёт новую напряжённую динамику в отношениях стран Европы и вызывает вопросы о реакции ЕС на подобные инциденты.