Черная икра для всех: как СССР сломал стереотип о роскоши

Новости Мира 0 415

Черная икра — символ роскоши и праздничного стола, ассоциирующийся с изысканностью и высоким статусом. В современной России это лакомство остается дорогим и недоступным большинству, а в советское время ситуация была удивительно иной: на протяжении определенного периода черная икра была практически обыденным продуктом для многих граждан СССР, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kinoafisha.info
Фото: kinoafisha.info

Историки и журналисты отмечают, что пик доступности пришелся на 1960-е годы и первую половину 1970-х, когда производство осетровых достигло рекордных объемов, а цены оставались относительно доступными для советских граждан.

Начало пути: экспорт как приоритет

После Октябрьской революции осетровые предприятия на Каспийском море были национализированы, а вся черная икра оказалась под контролем государства. В первые годы Советской власти на внутренний рынок она поступала лишь эпизодически, и купить ее можно было только благодаря ограниченным поставкам в рамках НЭПа.

К концу 1920-х годов черная икра полностью ушла на экспорт. Ежегодно продавали около тысячи тонн, принося в казну крайне необходимую валюту для индустриализации страны. Для простых граждан черная икра оставалась почти недоступной, а на ее покупку могли рассчитывать лишь представители партийной номенклатуры или привилегированные слои общества.

Послевоенное возрождение и медленная доступность

После окончания Великой Отечественной войны добыча осетровых вновь начала расти. К концу 1940-х и началу 1950-х годов черная икра постепенно возвращалась на внутренний рынок. Она появилась в магазинах как в банках, так и на развес, но оставалась дорогим удовольствием.

Средняя зарплата советского гражданина составляла около 80 рублей в месяц, что позволяло покупать икру только на крупные праздники. Несмотря на то, что она уже не была недостижимой роскошью, для большинства людей она все еще оставалась редкостью, а львиная доля продукции продолжала уходить на экспорт.

Золотой период: 1960-е годы

Настоящий расцвет потребления черной икры пришелся на 1960-е годы. В этот период добыча осетровых достигла своего исторического максимума, а объемы производства выросли до двух тысяч тонн в год.

Стоимость банки икры оставалась на уровне 4 рублей, но повышение средней зарплаты до 100 рублей сделало лакомство доступным для широкой аудитории. Черная икра перестала быть предметом редкой роскоши и превратилась в привычное праздничное угощение, которое советские граждане могли позволить себе на Новый год, День Победы или свадьбы.

Наследие эпохи

Сегодня черная икра вновь вернулась к статусу элитного продукта, но период массовой доступности в СССР показывает, как государственная политика, промышленное производство и уровень доходов населения способны трансформировать восприятие лакомства от недостижимой редкости до повседневного удовольствия.

Черная икра в советском контексте — это не просто деликатес, а отражение экономической и социальной истории страны, когда эксклюзивное угощение могло стать доступным почти для всех.

