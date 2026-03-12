Огненный шар пронесся в небе над Россией (видео)

Жители южных регионов России стали очевидцами необычного и завораживающего явления в небе. Сразу несколько городов зафиксировали пролетающий огненный шар, ярко вспыхнувший в атмосфере и оставивший после себя кратковременный след. Публикации и видеоролики с этим событием стремительно распространялись в российских социальных сетях и Telegram-каналах, вызывая массу вопросов о его природе и происхождении, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал Shot .

Кадр из видео

Огненный шар над южными городами

Свидетели описывают, что яркий светящийся объект появился вчера около 22:30, пролетая над Черноморским побережьем. Новороссийск, Анапа, Краснодар и Ростов-на-Дону стали основными точками наблюдения. По словам очевидцев, метеор казался массивным, его размер специалисты оценивают в несколько десятков сантиметров. В атмосфере Земли объект полностью сгорел, создав впечатляющее световое шоу.

Видеозаписи с пролетающим болидом быстро распространились в Telegram-каналах, таких как Shot, где подробно описывались размеры и траектория объекта. В комментариях к видео жители делились своим удивлением и пытались зафиксировать каждый момент «небесного огня», который ярко контрастировал с ночным небом.

Что говорят ученые

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) подтвердили, что наблюдаемый объект представляет собой небольшой метеорит. По оценкам экспертов, он имел размеры от нескольких десятков сантиметров до полуметра.

Интересно, что ученые не исключают и техногенный вариант происхождения объекта. В Telegram-канале лаборатории отмечается, что по особенностям разрушения метеорита существует вероятность, что это мог быть искусственный объект. Тем не менее, с высокой долей вероятности метеорит разрушился прямо над Черным морем.

Траектория и распространение следов

Помимо записей из Новороссийска, Анапы и Ростова-на-Дону, эксперты предполагают, что следы болида могли быть зафиксированы камерами в Краснодаре, а также в населенных пунктах на расстоянии до 100–200 километров вдоль побережья. Ученые обещают проанализировать все имеющиеся записи, чтобы более точно восстановить траекторию пролета.

Падение не связано с событиями в Германии

Лаборатория подчеркнула, что наблюдавшийся болид не имеет никакой связи с падением крупного метеорита, зарегистрированного в Германии 8 марта. Подобные метеоры размером в несколько десятков сантиметров Земля встречает регулярно: по статистике, одно-два таких события происходят ежедневно.

Таким образом, огненный шар над Черным морем стал частью обычной, но крайне зрелищной метеорной активности, напоминающей о постоянном взаимодействии нашей планеты с космосом.