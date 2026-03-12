Назван возраст, после которого почки теряют свою функцию

С возрастом человеческий организм подвергается множеству изменений, и, как показывает практика, почки — одни из самых уязвимых органов. Профессор кафедры общей терапии Пироговского университета, главный нефролог Москвы Олег Котенко предупреждает: после 65 лет вероятность хронической болезни почек (ХБП) достигает 40–50%, а у людей с сахарным диабетом этот показатель ещё выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Хроническая болезнь почек — это состояние, при котором орган постепенно теряет способность эффективно фильтровать кровь. В результате в организме накапливаются токсины, что негативно сказывается на работе сердца, сосудов, нервной системы и других органов. Ключевой момент в том, что эти процессы необратимы: почки, утратившие функциональность, уже не смогут восстановить прежний уровень работы.

Возраст как фактор риска: почему старение играет решающую роль

«ХБП часто развивается на фоне других заболеваний: сахарного диабета, гипертонии, хронической сердечной недостаточности. Но возраст сам по себе тоже усиливает риск», — объясняет Олег Котенко.

С годами активная ткань почек постепенно сокращается, что делает орган менее устойчивым к нагрузкам. Современная медицина позволила людям доживать до старшего возраста, когда почки начинают терять способность фильтрации, поэтому частота ХБП в пожилом возрасте становится особенно высокой.

Мировая статистика подтверждает тревожную тенденцию: каждый десятый человек сталкивается с хронической болезнью почек, но распределение случаев неравномерно. Наиболее уязвимыми являются группы старше 65 лет и пациенты с диабетом. Для них риск развития заболевания увеличивается многократно.

Болезнь века: чем ещё грозит современный образ жизни

Помимо возрастных изменений и хронических заболеваний, на здоровье почек влияют и привычки человека. Избыточное потребление продуктов с консервантами, высокое давление, излишний вес и несбалансированное питание постепенно истощают орган. Все эти факторы делают ХБП одной из самых распространённых и опасных проблем современности.

«Старение населения, улучшение выживаемости пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — всё это приводит к росту числа людей с хронической болезнью почек. В ближайшие годы мы можем ожидать, что ХБП будет встречаться ещё чаще», — резюмирует главный московский нефролог.

Эксперты считают, что ранняя диагностика и контроль факторов риска, таких как артериальное давление, уровень сахара в крови и рацион питания, могут замедлить прогрессирование болезни. Но для миллионов людей старше 65 лет почки уже вступают в период уязвимости, и своевременная медицинская помощь становится критически важной.