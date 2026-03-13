Нефть бьет рекорды, биржи США рушатся — инвесторы в панике

Американские фондовые рынки оказались под сильным давлением после резкого обострения ситуации вокруг Ирана. Инвесторы начали массово избавляться от акций на фоне скачка цен на нефть и растущих опасений по поводу глобальной инфляции. В результате торги на Уолл-стрит завершились заметным снижением основных индексов, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

По данным агентства Reuters, причиной распродаж стали сообщения о военных действиях, затронувших нефтяную инфраструктуру и транспортировку сырья в регионе. Эти события вызвали цепную реакцию на финансовых рынках: инвесторы начали активно выводить средства из фондовых активов и искать более безопасные инструменты.

Все три ключевых американских фондовых индекса по итогам торгов потеряли более 1,5 процента. Масштабное снижение затронуло практически все отрасли экономики, за исключением компаний энергетического сектора, которые, напротив, получили выгоду от роста цен на нефть.

Нефтяной рынок отреагировал мгновенно

Резкий скачок цен на нефть стал прямым следствием атак на два нефтяных танкера, которые, по данным источников, связаны с иранскими ударами. Инцидент вызвал серьезные опасения по поводу стабильности поставок сырья из Ближнего Востока — ключевого региона мировой нефтедобычи.

На фоне этих событий стоимость нефти стремительно выросла. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с ближайшей поставкой подскочили на 9,7 процента всего за один день. Нефть эталонной марки Brent также показала резкий рост — ее цена увеличилась на 9,2 процента.

В результате котировки приблизились к психологически важной отметке в 100 долларов за баррель. Для мировых рынков это стало сигналом возможного начала нового энергетического шока, который может затронуть не только нефтяной сектор, но и всю глобальную экономику.

Инвесторы опасаются новой волны инфляции

Стремительный рост цен на энергоносители сразу же усилил тревожные ожидания среди инвесторов. Более дорогая нефть традиционно приводит к росту стоимости топлива, логистики и производства, что в конечном итоге ускоряет инфляционные процессы.

На этом фоне многие участники рынка начали массово распродавать акции, опасаясь ухудшения экономических прогнозов. Даже так называемые защитные активы, которые обычно демонстрируют устойчивость в периоды нестабильности, оказались под давлением.

Индекс S&P 500 в результате падения зафиксировал самое сильное трехдневное снижение в процентном выражении за последний месяц, что свидетельствует о масштабности распродаж на рынке.

Угроза перекрытия Ормузского пролива

Ситуацию усугубили заявления высшего руководства Ирана. Верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что стратегически важный Ормузский пролив должен оставаться закрытым.

Этот морской коридор считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: через него проходит значительная часть глобальных поставок сырья. Любые угрозы его блокировки традиционно вызывают резкую реакцию на мировых энергетических рынках.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также выразило серьезную обеспокоенность происходящим. В организации предупредили, что военный конфликт вокруг Ирана может привести к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти на мировой рынок.

США ищут способы сдержать рост цен на топливо

На фоне обострения энергетического кризиса администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать экстренные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

По информации источников Reuters, власти призвали американские нефтяные компании и судоходные организации подготовиться к возможной отмене закона Джонса. Этот закон действует уже около ста лет и регулирует внутренние морские перевозки в Соединенных Штатах.

Отмена ограничений может позволить быстрее перераспределять нефть и нефтепродукты внутри страны, что, по расчетам властей, поможет смягчить рост цен на топливо и снизить давление на экономику.

Глобальные рынки готовятся к новой волне нестабильности

Эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие конфликта может усилить турбулентность на финансовых рынках. Если поставки нефти действительно окажутся под угрозой, мировая экономика может столкнуться с новым витком энергетического кризиса, который неизбежно скажется на инфляции, стоимости топлива и инвестиционных настроениях.

В ближайшее время ключевым фактором для рынков станет развитие ситуации вокруг Ормузского пролива и дальнейшие действия ведущих мировых игроков на энергетическом рынке.