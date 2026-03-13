13.03.2026, 07:39

Венгрия возвращает Украине арестованные инкассаторские автомобили, но без денег и золота

Новости Мира

Венгрия приняла решение вернуть украинскому Ощадбанку арестованные инкассаторские автомобили, участвовавшие в скандальной операции с валютой и золотом. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в правительстве. При этом изъятые ценности, включая крупные суммы наличных и слитки золота, останутся в распоряжении венгерских властей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Правительство Венгрии
Скандальная операция: кто и что перевозил

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии 6 марта задержало семь граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег. Среди них оказался бывший генерал украинских спецслужб, который курировал перевозку огромных сумм из Австрии на Украину. Речь идёт о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе брифинга уточнил, что с января текущего года через территорию страны на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. Эта информация вызвала широкий резонанс в международных СМИ и обеспокоила европейские финансовые структуры.

Автомобили возвращаются, деньги остаются

Согласно данным источников "Европейской правды", передача арестованных автомобилей государственному Ощадбанку должна состояться уже в четверг. Однако сами деньги и золото, которые перевозили задержанные, венгерские власти изымать пока не намерены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба конфискованных средств будет решена после установления их владельцев. При этом он допустил, что часть перевозимых средств могла использоваться для финансирования венгерской оппозиции, что добавляет политический оттенок произошедшему делу.

Международные последствия и реакции

События с украинскими перевозчиками в Венгрии уже вызвали панику в Германии и других странах Европейского Союза. Операция привлекла внимание не только к вопросам безопасности трансграничных перевозок крупных денежных сумм и золота, но и к потенциальному влиянию этих финансовых потоков на внутреннюю политику стран ЕС.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой: возвращение автомобилей, но сохранение ценностей, может стать новым поводом для дипломатических переговоров между Киевом и Будапештом, а также для обсуждений на уровне европейских финансовых органов.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь