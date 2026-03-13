Почему весной психика «сходит с ума»: объяснение врача

Каждую весну в обществе говорят о «весеннем обострении», объясняя им всплески раздражительности и тревожности. Психиатр Антон Рудковский поясняет, что это не миф — весной обостряются уже существующие психические расстройства из-за перестройки биологических ритмов, изменения гормонального фона и стрессов после праздников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что стоит за привычным термином

«Само выражение звучит иронично, но за ним стоит медицинская реальность», — отмечает Рудковский.

Весной у людей с психическими нарушениями чаще происходят рецидивы. Усугубляются депрессии, тревожные расстройства, биполярное аффективное расстройство, проявляется зависимое поведение. Причина этих изменений — не в «плохом настроении», а в перестройке биологических систем организма.

Биологическая основа весенних изменений

Весна — период резкой смены светового дня, гормонального фона и работы нейромедиаторов мозга. Меняется выработка мелатонина и серотонина, нарушается привычный ритм сна и бодрствования. Для здорового человека это адаптационный этап, который проходит относительно спокойно. Но для людей с уязвимой психикой такая перестройка становится значительной нагрузкой, способной вызвать обострение уже имеющихся расстройств.

Праздники как дополнительный стресс-фактор

Рудковский отмечает, что триггером могут стать и длинные праздничные выходные в начале марта. После зимы многие отмечают первые теплые дни и праздники, включая 8 Марта, употребляя алкоголь. Несколько дней застолий, нарушение сна, эмоциональные перегрузки и резкий возврат к рабочему режиму создают серьезный стресс для нервной системы. У людей с зависимостями это часто провоцирует срывы и обострение симптомов.

Рост обращений за медицинской помощью весной

В первые недели весны психиатры фиксируют увеличение числа обращений пациентов с тревожными состояниями, паническими атаками и бессонницей. У людей с биполярным расстройством могут начинаться маниакальные эпизоды, а у пациентов с депрессией — углубление симптоматики. Особенно чувствительно на весенние изменения реагирует нервная система при сочетании с алкоголем: он усиливает тревогу, раздражительность и нарушения сна, создавая дополнительный триггер для психических расстройств.

Весна не создает болезни — она выявляет уязвимость

Рудковский подчеркивает, что весна сама по себе не вызывает психические расстройства. Она лишь обостряет уже существующие проблемы — хронический стресс, эмоциональное выгорание, зависимость или психические нарушения. Люди с устойчивой психикой и нормальным образом жизни переносят этот период практически незаметно.

Когда стоит обратиться к врачу

Существуют явные признаки настоящего весеннего обострения: резкие перепады настроения, постоянная тревога, бессонница, вспышки раздражительности, потеря контроля над употреблением алкоголя или ощущение резкого ухудшения психического состояния. При появлении подобных симптомов важно своевременно обратиться за консультацией к специалисту.

Профилактика и адаптация

Основной способ минимизировать весенние обострения — стабильный режим жизни. В этот период особенно важно соблюдать сон, избегать злоупотребления алкоголем, постепенно возвращаться к рабочему ритму после праздников и давать нервной системе время на адаптацию. Весенние изменения организма — физиологическая перестройка, и относиться к ним стоит так же внимательно, как к любому периоду повышенной нагрузки.

Сезонные изменения психики могут коснуться каждого

Главный миф заключается в том, что весеннее обострение касается исключительно людей с тяжелыми психическими заболеваниями. На самом деле сезонные колебания психики способны затронуть любого человека. Разница лишь в глубине проявлений: у одних это несколько дней раздражительности, у других — серьезный эпизод депрессии или срыв зависимости. Поэтому даже здоровым людям стоит внимательнее относиться к собственному состоянию и не списывать все на шутки о «весеннем обострении».