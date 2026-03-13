Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 08:27

Почему весной психика «сходит с ума»: объяснение врача

Новости Мира 0 432

Каждую весну в обществе говорят о «весеннем обострении», объясняя им всплески раздражительности и тревожности. Психиатр Антон Рудковский поясняет, что это не миф — весной обостряются уже существующие психические расстройства из-за перестройки биологических ритмов, изменения гормонального фона и стрессов после праздников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что стоит за привычным термином

«Само выражение звучит иронично, но за ним стоит медицинская реальность», — отмечает Рудковский.

Весной у людей с психическими нарушениями чаще происходят рецидивы. Усугубляются депрессии, тревожные расстройства, биполярное аффективное расстройство, проявляется зависимое поведение. Причина этих изменений — не в «плохом настроении», а в перестройке биологических систем организма.

Биологическая основа весенних изменений

Весна — период резкой смены светового дня, гормонального фона и работы нейромедиаторов мозга. Меняется выработка мелатонина и серотонина, нарушается привычный ритм сна и бодрствования. Для здорового человека это адаптационный этап, который проходит относительно спокойно. Но для людей с уязвимой психикой такая перестройка становится значительной нагрузкой, способной вызвать обострение уже имеющихся расстройств.

Праздники как дополнительный стресс-фактор

Рудковский отмечает, что триггером могут стать и длинные праздничные выходные в начале марта. После зимы многие отмечают первые теплые дни и праздники, включая 8 Марта, употребляя алкоголь. Несколько дней застолий, нарушение сна, эмоциональные перегрузки и резкий возврат к рабочему режиму создают серьезный стресс для нервной системы. У людей с зависимостями это часто провоцирует срывы и обострение симптомов.

Рост обращений за медицинской помощью весной

В первые недели весны психиатры фиксируют увеличение числа обращений пациентов с тревожными состояниями, паническими атаками и бессонницей. У людей с биполярным расстройством могут начинаться маниакальные эпизоды, а у пациентов с депрессией — углубление симптоматики. Особенно чувствительно на весенние изменения реагирует нервная система при сочетании с алкоголем: он усиливает тревогу, раздражительность и нарушения сна, создавая дополнительный триггер для психических расстройств.

Весна не создает болезни — она выявляет уязвимость

Рудковский подчеркивает, что весна сама по себе не вызывает психические расстройства. Она лишь обостряет уже существующие проблемы — хронический стресс, эмоциональное выгорание, зависимость или психические нарушения. Люди с устойчивой психикой и нормальным образом жизни переносят этот период практически незаметно.

Когда стоит обратиться к врачу

Существуют явные признаки настоящего весеннего обострения: резкие перепады настроения, постоянная тревога, бессонница, вспышки раздражительности, потеря контроля над употреблением алкоголя или ощущение резкого ухудшения психического состояния. При появлении подобных симптомов важно своевременно обратиться за консультацией к специалисту.

Профилактика и адаптация

Основной способ минимизировать весенние обострения — стабильный режим жизни. В этот период особенно важно соблюдать сон, избегать злоупотребления алкоголем, постепенно возвращаться к рабочему ритму после праздников и давать нервной системе время на адаптацию. Весенние изменения организма — физиологическая перестройка, и относиться к ним стоит так же внимательно, как к любому периоду повышенной нагрузки.

Сезонные изменения психики могут коснуться каждого

Главный миф заключается в том, что весеннее обострение касается исключительно людей с тяжелыми психическими заболеваниями. На самом деле сезонные колебания психики способны затронуть любого человека. Разница лишь в глубине проявлений: у одних это несколько дней раздражительности, у других — серьезный эпизод депрессии или срыв зависимости. Поэтому даже здоровым людям стоит внимательнее относиться к собственному состоянию и не списывать все на шутки о «весеннем обострении».

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь