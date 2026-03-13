Пассажир оплатил автобус… двухтысячелетней монетой

Британский пенсионер из Лидса обнаружил, что одна из монет в его коллекции, подаренная дедушкой еще в детстве, была отчеканена более двух тысяч лет назад. Сначала это выглядело как обычная старая монета, но тщательное исследование показало, что ее происхождение уходит в глубины античности, сообщает Lada.kz со ссылкой на BBC News.

Неожиданная находка в детской коллекции

Питер, 77-летний житель Лидса, хранил старинную коллекцию монет, которую ему подарил дед. В середине XX века тот, работая кассиром в транспортной компании, собирал у водителей автобусов и трамваев фальшивые или иностранные монеты, которыми пассажиры оплачивали проезд. Особенные экземпляры он откладывал и отдавал маленькому внуку, не подозревая, что одна из них окажется настоящей реликвией.

Карфагенская редкость на ладони

Недавнее исследование показало, что монета была отчеканена карфагенянами в I веке до нашей эры в городе Кадис, на территории современной Испании. На аверсе изображен бог Мелькарт, который по облику напоминает греческого героя Геракла, одетого в львиную шкуру. Эксперты отмечают, что подобные монеты крайне редки, и их историческая ценность огромна.

Дедушка бы гордился

«Если бы дед был жив, он был бы безмерно горд тем, что смог найти такую ценность», — признался Питер.

Старинная монета, пережившая века и множество человеческих историй, теперь передана в городской музей Лидса, где станет частью постоянной экспозиции и будет доступна для изучения историками и любителями древностей.