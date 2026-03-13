Что такое «сонный развод» и почему парам лучше сразу покупать две кровати

Совместный сон в отношениях долгое время считался обязательным символом близости и гармонии. Однако последние исследования и мнения специалистов показывают, что именно ночное время может стать источником конфликтов и хронического недосыпа для многих взрослых. В медицинской и психологической среде даже появился термин «сонный развод» — раздельный сон как способ сохранить здоровье и отношения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Почему совместный сон может мешать взрослым

Многие пары годами терпят нарушения сна, вызванные храпом, синдромом беспокойных ног или просто различиями в привычках. Постоянный недосып — не просто усталость, а серьёзная угроза для организма. Он может провоцировать болезни сердца, сосудов, диабет, артрит и даже нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Как отмечает врач-невролог Мария Бехер, с возрастом сон становится более чувствительным к любым внешним раздражителям, а привычки партнера способны превратить ночной отдых в источник хронического недосыпа. Женщины чаще страдают от этого больше, чем мужчины, поскольку их сон более чуткий и уязвимый к храпу, движениям во сне и бытовой нагрузке.

Храп, апноэ и гормоны: как недосып разрушает организм

Недостаток сна напрямую влияет на когнитивные функции: внимание, память, скорость реакции. Профессор Эдуард Якупов подчеркивает, что человек, не выспавшийся ночью, по реакции сравним с человеком в состоянии алкогольного опьянения. Медленный сон активизирует лимфатическую систему мозга, очищая его от продуктов обмена и «перезагружая» нервную систему. Нарушение сна влечет за собой гормональный дисбаланс: снижается мелатонин, повышается кортизол, растет ночной аппетит, падает тестостерон, замедляется метаболизм и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с сердцем, гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск диабета — лишь часть возможных последствий хронического недосыпа.

«Сонный развод» — новый подход к сохранению отношений

В западной практике появилось понятие Sleep Divorce, или «сонный развод». Клинический психолог и сексолог Ульяна Махова объясняет: пары, спящие раздельно из-за несовместимости режимов сна, храпа или различий в потребности в тепле, часто отмечают более высокое качество отношений, чем те, кто мучает друг друга совместным сном.

Особенно это касается трех ситуаций: сильного храпа или апноэ, различий хронотипов («жаворонок» и «сова») и разной потребности в температуре постели. При этом секс и эмоциональная близость не страдают от раздельного сна, а усталый и раздражительный партнер рядом хуже влияет на отношения, чем отдыхавший в другой комнате.

Когда нужно обратиться к врачу

Храп, синдром беспокойных ног, тревожные и депрессивные состояния — причины, которые мешают полноценному отдыху. Врач-сомнолог Александр Казаченко предупреждает: игнорирование этих симптомов может привести к серьёзным последствиям, включая хроническую усталость, повышение давления, метаболические нарушения и даже риск инфаркта и инсульта.

Некоторые проблемы легко решаются без медицинского вмешательства: специальные упражнения против храпа, ортопедические матрасы и раздельные одеяла. В более серьёзных случаях требуется СИПАП-терапия или консультация невролога и сомнолога.

Как сохранить совместный сон и не мешать друг другу

Психолог Елена Шпагина советует искать компромиссы: обсуждать потребности открыто, использовать раздельные одеяла, беруши, маски для сна и ортопедические матрасы. Важен честный диалог без обвинений, а также готовность к небольшим техническим изменениям режима.

Если все методы исчерпаны и сон по-прежнему нарушен, раздельные кровати становятся единственным разумным решением. Как подчеркивают эксперты, здоровый сон — это базовая потребность, принося её в жертву ради мифа о совместной постели, можно нанести ущерб и здоровью, и отношениям.