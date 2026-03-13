Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.03.2026, 13:43

Секретное оружие против гипертонии раскрыто британскими врачами

Новости Мира 0 660

Британские специалисты обратили внимание на свеклу как на продукт, способный оказывать заметное влияние на артериальное давление. Согласно последним данным, содержащиеся в корнеплоде нитраты помогают расширять кровеносные сосуды, улучшая кровоток и способствуя снижению давления у людей с гипертонией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как свекла влияет на организм

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан пояснил, что нитраты, содержащиеся в свекольном соке, в организме человека превращаются в оксид азота. Это вещество известно своими сосудорасширяющими свойствами, что обеспечивает более свободное движение крови по сосудам и уменьшает нагрузку на сердце. По мнению специалиста, регулярное употребление свекольного сока может стать эффективным дополнением к стандартной терапии при гипертонии.

Питание и контроль давления

Хан подчеркнул, что рацион играет ключевую роль в поддержании здорового давления. Помимо ограничения соли, людям с гипертонией рекомендуется включать в меню продукты, богатые калием, такие как бананы, а также овощи и корнеплоды с высокой концентрацией полезных веществ. Свекла в этом списке занимает особое место, благодаря способности поддерживать сосуды в тонусе и регулировать кровоток.

Рекомендации по употреблению

Для ощутимого эффекта врач советует пить около 250 миллилитров свекольного сока в день. Однако он предупреждает о возможном повышении уровня глюкозы в крови после употребления такого объема, поэтому людям с сахарным диабетом необходимо консультироваться с врачом перед включением свеклы в ежедневный рацион.

Нитраты: польза и осторожность

Нитраты естественным образом встречаются в растениях и участвуют в их метаболизме, включая синтез белков. В организме человека они считаются относительно безопасными и обычно быстро выводятся, однако чрезмерное потребление может быть нежелательным. Поэтому врачи советуют соблюдать меру и комбинировать свекольный сок с разнообразным и сбалансированным питанием.

Итог

Свекольный сок становится все более популярным среди экспертов по здоровому питанию и кардиологов как естественный способ поддерживать артериальное давление в норме. При грамотном подходе и соблюдении мер предосторожности он может стать важной частью повседневного рациона для людей с гипертонией.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь