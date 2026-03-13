Секретное оружие против гипертонии раскрыто британскими врачами

Британские специалисты обратили внимание на свеклу как на продукт, способный оказывать заметное влияние на артериальное давление. Согласно последним данным, содержащиеся в корнеплоде нитраты помогают расширять кровеносные сосуды, улучшая кровоток и способствуя снижению давления у людей с гипертонией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Как свекла влияет на организм

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан пояснил, что нитраты, содержащиеся в свекольном соке, в организме человека превращаются в оксид азота. Это вещество известно своими сосудорасширяющими свойствами, что обеспечивает более свободное движение крови по сосудам и уменьшает нагрузку на сердце. По мнению специалиста, регулярное употребление свекольного сока может стать эффективным дополнением к стандартной терапии при гипертонии.

Питание и контроль давления

Хан подчеркнул, что рацион играет ключевую роль в поддержании здорового давления. Помимо ограничения соли, людям с гипертонией рекомендуется включать в меню продукты, богатые калием, такие как бананы, а также овощи и корнеплоды с высокой концентрацией полезных веществ. Свекла в этом списке занимает особое место, благодаря способности поддерживать сосуды в тонусе и регулировать кровоток.

Рекомендации по употреблению

Для ощутимого эффекта врач советует пить около 250 миллилитров свекольного сока в день. Однако он предупреждает о возможном повышении уровня глюкозы в крови после употребления такого объема, поэтому людям с сахарным диабетом необходимо консультироваться с врачом перед включением свеклы в ежедневный рацион.

Нитраты: польза и осторожность

Нитраты естественным образом встречаются в растениях и участвуют в их метаболизме, включая синтез белков. В организме человека они считаются относительно безопасными и обычно быстро выводятся, однако чрезмерное потребление может быть нежелательным. Поэтому врачи советуют соблюдать меру и комбинировать свекольный сок с разнообразным и сбалансированным питанием.

Итог

Свекольный сок становится все более популярным среди экспертов по здоровому питанию и кардиологов как естественный способ поддерживать артериальное давление в норме. При грамотном подходе и соблюдении мер предосторожности он может стать важной частью повседневного рациона для людей с гипертонией.