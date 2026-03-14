Ученые впервые в истории «воскресили» замороженный мозг

Немецкие ученые впервые в истории продемонстрировали возможность восстановления функциональной активности мозговой ткани после глубокой заморозки, открыв путь к потенциально новым технологиям криоконсервации сложных органов. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и уже вызывают бурные обсуждения в научном сообществе.
Долгое время криоконсервация мозга сталкивалась с одной непреодолимой проблемой: при замораживании вода внутри клеток превращается в лед, образуя кристаллы. Эти кристаллы разрушают клеточные мембраны и разрывают связи между нейронами, что делает последующее размораживание тканей бесполезным. Из-за этого ученые считали, что полноценное восстановление работы мозга после заморозки практически невозможно.
Команда исследователей из Университета Эрлангена — Нюрнберга нашла способ обойти эту проблему с помощью витрификации — метода сверхбыстрого охлаждения, при котором вода не кристаллизуется, а переходит в стеклообразное состояние. В этом состоянии молекулярные движения практически полностью останавливаются, и структура клеток остается практически неизменной.
В эксперименте ученые работали с тонкими срезами гиппокампа мышей — ключевой области мозга, отвечающей за память и обучение. Образцы охлаждали жидким азотом до −196 °C и хранили от десяти минут до недели.
После размораживания ученые наблюдали удивительные результаты: клеточные мембраны нейронов и синапсов остались целыми, митохондрии продолжали функционировать, а нейроны вновь начали проявлять электрическую активность. Клетки реагировали на стимуляцию почти так же, как в незамороженных образцах.
Особое внимание привлекли признаки долговременной потенциации — процесса, лежащего в основе обучения и формирования памяти. Это означает, что заморозка не уничтожает не только отдельные клетки, но и часть нейронных сетей.
Для сохранения тканей исследователи использовали специальные криопротекторные вещества, которые вводились постепенно, чтобы минимизировать повреждения. Размораживание проводилось с рекордной скоростью около 80 °C в секунду, что предотвращало образование ледяных кристаллов при обратном переходе ткани в жидкое состояние.
Ученые также предприняли попытку применить метод к целому мозгу мыши. Основной трудностью оказался гематоэнцефалический барьер — естественная защита мозга, блокирующая проникновение крупных молекул. Для решения задачи исследователи попеременно пропускали через сосуды защитные вещества и специальные растворы-переносчики. Пока что эксперименты проводились лишь на отдельных срезах, а наблюдения ограничивались несколькими часами после разморозки.
Тем не менее, результаты показывают, что ключевые структуры мозга способны переживать заморозку гораздо лучше, чем считалось ранее.
Специалисты подчеркивают, что до технологий «криосна» для человека или длительного хранения целых организмов еще очень далеко. Однако уже сегодня открытия открывают новые возможности в медицине: сохранение органов перед трансплантацией, защита мозга после тяжелых травм и изучение процессов памяти и нейронной активности на новом уровне.
«То, что раньше казалось научной фантастикой, постепенно становится научной реальностью», — отметил известный криобиолог Мритьюнджай Котхари.
