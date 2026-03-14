14.03.2026, 11:54

Ученые впервые в истории «воскресили» замороженный мозг

Немецкие ученые впервые в истории продемонстрировали возможность восстановления функциональной активности мозговой ткани после глубокой заморозки, открыв путь к потенциально новым технологиям криоконсервации сложных органов. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и уже вызывают бурные обсуждения в научном сообществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Лед как главный враг нейронов

Долгое время криоконсервация мозга сталкивалась с одной непреодолимой проблемой: при замораживании вода внутри клеток превращается в лед, образуя кристаллы. Эти кристаллы разрушают клеточные мембраны и разрывают связи между нейронами, что делает последующее размораживание тканей бесполезным. Из-за этого ученые считали, что полноценное восстановление работы мозга после заморозки практически невозможно.

Витрификация: путь к сохранению структуры

Команда исследователей из Университета Эрлангена — Нюрнберга нашла способ обойти эту проблему с помощью витрификации — метода сверхбыстрого охлаждения, при котором вода не кристаллизуется, а переходит в стеклообразное состояние. В этом состоянии молекулярные движения практически полностью останавливаются, и структура клеток остается практически неизменной.

В эксперименте ученые работали с тонкими срезами гиппокампа мышей — ключевой области мозга, отвечающей за память и обучение. Образцы охлаждали жидким азотом до −196 °C и хранили от десяти минут до недели.

Размораживание без потерь

После размораживания ученые наблюдали удивительные результаты: клеточные мембраны нейронов и синапсов остались целыми, митохондрии продолжали функционировать, а нейроны вновь начали проявлять электрическую активность. Клетки реагировали на стимуляцию почти так же, как в незамороженных образцах.

Особое внимание привлекли признаки долговременной потенциации — процесса, лежащего в основе обучения и формирования памяти. Это означает, что заморозка не уничтожает не только отдельные клетки, но и часть нейронных сетей.

Криопротекторы и высокая скорость нагрева

Для сохранения тканей исследователи использовали специальные криопротекторные вещества, которые вводились постепенно, чтобы минимизировать повреждения. Размораживание проводилось с рекордной скоростью около 80 °C в секунду, что предотвращало образование ледяных кристаллов при обратном переходе ткани в жидкое состояние.

Перспективы применения для целых мозгов

Ученые также предприняли попытку применить метод к целому мозгу мыши. Основной трудностью оказался гематоэнцефалический барьер — естественная защита мозга, блокирующая проникновение крупных молекул. Для решения задачи исследователи попеременно пропускали через сосуды защитные вещества и специальные растворы-переносчики. Пока что эксперименты проводились лишь на отдельных срезах, а наблюдения ограничивались несколькими часами после разморозки.

Тем не менее, результаты показывают, что ключевые структуры мозга способны переживать заморозку гораздо лучше, чем считалось ранее.

Наука шагает в будущее

Специалисты подчеркивают, что до технологий «криосна» для человека или длительного хранения целых организмов еще очень далеко. Однако уже сегодня открытия открывают новые возможности в медицине: сохранение органов перед трансплантацией, защита мозга после тяжелых травм и изучение процессов памяти и нейронной активности на новом уровне.

«То, что раньше казалось научной фантастикой, постепенно становится научной реальностью», — отметил известный криобиолог Мритьюнджай Котхари.

