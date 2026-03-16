После ранения Верховного лидера Ирана тайно доставили в Москву — СМИ

Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи тайно вывезли в Москву для медицинской помощи после того, как он получил ранения в первый день военной операции, 28 февраля. Об этом сообщает кувейтская газета Al Jarida со ссылкой на близкий к лидеру источник. По его словам, после получения травм Хаменеи потребовалась срочная госпитализация и постоянный уход, что стало проблематично обеспечить в условиях активного военного конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на TheMoscowTimes.

Фото: Tasnim News Agency

Личное вмешательство Путина

По данным источника, инициатором транспортировки стал президент России Владимир Путин. В телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 10 марта Путин предложил принять Хаменеи для лечения в России. Уже вечером того же дня верховного лидера вывезли на российском военном самолете. По прибытии в Москву Хаменеи была проведена операция, которую источник характеризует как «успешную». Сейчас он проходит курс лечения в специальной клинике на территории одной из резиденций Путина.

Опасения безопасности и угрозы Израиля

Причины эвакуации включают не только сложности медицинского обеспечения в условиях войны, но и угрозы со стороны Израиля ликвидировать нового лидера Ирана. По словам источника, спецслужбы страны опасаются утечки информации о местонахождении сына Али Хаменеи через медицинский персонал, который мог бы участвовать в его лечении. Эти меры безопасности отражают серьезность внутреннего контроля и степень тревоги иранских властей.

Сомнения в подлинности обращения

Между тем, внутри Ирана сохраняются сомнения относительно достоверности первого обращения, приписанного Моджтабе Хаменеи. Собеседник Al Jarida утверждает, что автор текста мог быть секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, поскольку содержание обращения почти полностью совпадает с его предыдущими заявлениями. В документе заявлялось о намерении Ирана продолжать войну с США и сохранять блокаду Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой поставки нефти.

Разные версии состояния здоровья

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило факт ранения нового лидера, одновременно заверив, что его состояние не вызывает опасений. Источники The New York Times уточняли, что у Хаменеи травмированы ноги. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что он «ранен, обезображен и скрывается», а президент США Дональд Трамп высказывал сомнения в его жизни.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на иранский источник утверждал, что лидер «лишился одной или обеих ног» и «по-видимому, находится в коме». Трамп требовал от Хаменеи сдаться, называя его «неприемлемым» для США, и заявлял о необходимости личного участия в назначении руководителя страны, иначе преемник «долго не продержится».