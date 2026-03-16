16.03.2026, 08:19

Случайное открытие ученых может изменить борьбу с клопами

Энтомологи из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали неожиданное открытие о поведении постельных клопов, которое может стать новым оружием в борьбе с этими вредителями. Как пишет The Independent, случайный инцидент в лаборатории позволил ученым заметить, что клопы активно избегают воды и влажных поверхностей — факт, который ранее почти не изучался, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Постельные клопы продолжают набирать силу

Постельные клопы (Cimex lectularius) — кровососущие паразиты, которые быстро распространяются в жилых помещениях и крайне трудно поддаются уничтожению. За последние двадцать лет фиксируется устойчивый рост заражений во всем мире. Одной из причин называют адаптацию насекомых к инсектицидам: они постепенно становятся нечувствительными к химическим средствам, что делает борьбу с ними особенно сложной.

Ученые пытаются понять слабые места этих паразитов и изучают их поведение в деталях, чтобы находить новые способы контроля.

Как случай помог открыть новую особенность

Открытие произошло во время эксперимента с лабораторной колонией клопов. Насекомых держали в небольших контейнерах с искусственной кормушкой, содержащей кровь. Клопы обычно поднимались к мембране кормушки, прокалывали её и питались.

Однажды мембрана была повреждена, и кровь просочилась на бумагу внутри контейнера. Исследователи ожидали, что клопы начнут пить кровь с бумаги, но вместо этого насекомые активно избегали намокшего участка.

«Я думал, что клопы с радостью будут пить кровь с бумаги. Но они обходили влажное место стороной и даже не приближались к нему», — рассказал один из авторов исследования, энтомолог Дон Хван Чо.

Влажность как природная защита

Для проверки ученые специально увлажнили поверхность бумаги водой. Результат был таким же: клопы избегали контакта с влажным участком. Это поведение наблюдалось у всех насекомых колонии, независимо от возраста и пола. При приближении к воде многие клопы резко разворачивались и быстро уходили в противоположную сторону.

По словам исследователей, такой страх перед водой объясняется строением тела клопов. У насекомых плоское тело и мелкие дыхательные отверстия — дыхальца — расположены по бокам брюшка. Если клоп соприкасается с водой, он может прилипнуть, а дыхальца окажутся заблокированы.

Кроме того, вода обладает высоким поверхностным натяжением, что для маленьких насекомых создаёт потенциальную опасность.

Возможности для новых методов борьбы

Авторы исследования считают, что открытие может быть полезным для создания новых методов контроля постельных клопов. Например, влажные барьеры или ловушки могут стать дополнительным инструментом в борьбе с паразитами.

Однако ученые предупреждают: если клоп уже находится на теле человека, простое увлажнение поможет лишь временно.

«Примите ванну — это решит проблему для личного контакта. Но насекомые в комнате или на кровати потребуют других методов борьбы», — отметил Чо.

