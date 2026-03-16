Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.03.2026, 08:37

Российский футболист зверски убил женщину из-за телефонной аферы

Новости Мира 0 1 025

20-летний футболист «Урала» Даниил Секач обвиняется в жестоком убийстве 48-летней бизнесвумен. По версии следствия, преступление произошло под влиянием телефонных мошенников, которые убедили спортсмена участвовать в так называемой «спецоперации», сообщает Lada.kz. 

Фото: соцсети

Обстоятельства преступления

Согласно официальным данным Следственного комитета РФ, трагедия разыгралась в квартире потерпевшей. Тело женщины было обнаружено полицейскими вместе со взломанным сейфом. Предварительное расследование показало, что непосредственным толчком к преступлению стала ситуация с несовершеннолетней дочерью бизнесвумен.

Мошенники, действовавшие по телефону, представились сотрудниками правоохранительных органов и заставили девушку открыть дверь квартиры. Они убедили её, что это часть официальной операции, и что её неповиновение может привести к уголовной ответственности.

Мошенническая схема и вовлечение футболиста

Как сообщает Telegram-канал Mash, Даниил Секач оказался втянут в аферу примерно два месяца назад. Изначально преступники пытались получить от него деньги, но не нашли у спортсмена ценных средств. Тогда они убедили его участвовать в «операции» против бизнесвумен, угрожая уголовным преследованием.

На допросе Секач признал, что действовал по указаниям мошенников. Он прибыл в квартиру с инструментами для вскрытия сейфа, а несовершеннолетняя дочь бизнесвумен, действуя под влиянием аферистов, помогла ему войти. Когда мать вернулась и попыталась помешать преступлению, спортсмен напал на неё, нанеся множественные удары руками и как минимум два ножевых ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Похищение и удержание заложницы

Следственный комитет сообщает, что Секач вскрыл сейф и похитил более двух тысяч долларов и ценные вещи, однако по указанию мошенников он не оставил их себе, а выбросил из окна. Кроме того, спортсмен в течение суток удерживал дочь погибшей в квартире, что дополнительно усугубило преступление.

После совершённого преступления Даниил Секач пытался скрыться, но был задержан. На допросе он полностью признал свою вину в убийстве, что подтверждает серьёзность произошедшего инцидента.

Реакция и правовая оценка

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следственные органы продолжают расследование, чтобы установить всех участников мошеннической схемы и возможных соучастников. Ведётся проверка действий кураторов аферы и их связи с футболистом, а также уточняется роль несовершеннолетней дочери в случившемся.

Заключение

Случай с Даниилом Секачем стал трагическим примером того, как преступные схемы в интернете могут влиять на людей, превращая их в участников жестоких преступлений. Следствие подчёркивает, что ответственность за убийство полностью лежит на исполнителе, независимо от внешнего давления. Этот инцидент вызывает вопросы о безопасности несовершеннолетних, уязвимости молодежи к телефонным аферам и необходимости усиления правового просвещения в обществе.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь