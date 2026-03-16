Российский футболист зверски убил женщину из-за телефонной аферы

20-летний футболист «Урала» Даниил Секач обвиняется в жестоком убийстве 48-летней бизнесвумен. По версии следствия, преступление произошло под влиянием телефонных мошенников, которые убедили спортсмена участвовать в так называемой «спецоперации», сообщает Lada.kz.

Фото: соцсети

Обстоятельства преступления

Согласно официальным данным Следственного комитета РФ, трагедия разыгралась в квартире потерпевшей. Тело женщины было обнаружено полицейскими вместе со взломанным сейфом. Предварительное расследование показало, что непосредственным толчком к преступлению стала ситуация с несовершеннолетней дочерью бизнесвумен.

Мошенники, действовавшие по телефону, представились сотрудниками правоохранительных органов и заставили девушку открыть дверь квартиры. Они убедили её, что это часть официальной операции, и что её неповиновение может привести к уголовной ответственности.

Мошенническая схема и вовлечение футболиста

Как сообщает Telegram-канал Mash, Даниил Секач оказался втянут в аферу примерно два месяца назад. Изначально преступники пытались получить от него деньги, но не нашли у спортсмена ценных средств. Тогда они убедили его участвовать в «операции» против бизнесвумен, угрожая уголовным преследованием.

На допросе Секач признал, что действовал по указаниям мошенников. Он прибыл в квартиру с инструментами для вскрытия сейфа, а несовершеннолетняя дочь бизнесвумен, действуя под влиянием аферистов, помогла ему войти. Когда мать вернулась и попыталась помешать преступлению, спортсмен напал на неё, нанеся множественные удары руками и как минимум два ножевых ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Похищение и удержание заложницы

Следственный комитет сообщает, что Секач вскрыл сейф и похитил более двух тысяч долларов и ценные вещи, однако по указанию мошенников он не оставил их себе, а выбросил из окна. Кроме того, спортсмен в течение суток удерживал дочь погибшей в квартире, что дополнительно усугубило преступление.

После совершённого преступления Даниил Секач пытался скрыться, но был задержан. На допросе он полностью признал свою вину в убийстве, что подтверждает серьёзность произошедшего инцидента.

Реакция и правовая оценка

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следственные органы продолжают расследование, чтобы установить всех участников мошеннической схемы и возможных соучастников. Ведётся проверка действий кураторов аферы и их связи с футболистом, а также уточняется роль несовершеннолетней дочери в случившемся.

Заключение

Случай с Даниилом Секачем стал трагическим примером того, как преступные схемы в интернете могут влиять на людей, превращая их в участников жестоких преступлений. Следствие подчёркивает, что ответственность за убийство полностью лежит на исполнителе, независимо от внешнего давления. Этот инцидент вызывает вопросы о безопасности несовершеннолетних, уязвимости молодежи к телефонным аферам и необходимости усиления правового просвещения в обществе.