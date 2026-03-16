Врач рассказал, какие взрослые лекарства нельзя давать детям

Врач-педиатр Татьяна Кашкина, эксперт проекта «Я здоров», рассказала, что многие препараты, разрешённые для взрослых, детям категорически противопоказаны. Некоторые из них могут вызвать серьёзные осложнения, угрожающие здоровью и жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Аспирин и анальгин: скрытые риски привычных средств

По словам доктора Кашкиной, ацетилсалициловая кислота, более известная как Аспирин, у детей до 15 лет может стать причиной развития синдрома Рея — редкого, но тяжёлого состояния, поражающего печень и мозг. Особенно опасно давать его при острых респираторных вирусных инфекциях.

Метамизол натрия, или Анальгин, также опасен для ребёнка: он способен вызвать агранулоцитоз — резкое снижение числа белых кровяных телец, что повышает риск тяжёлых инфекций и сепсиса. Оба препарата запрещены детям до 15 лет.

Лидокаин и кодеин: лекарства с серьёзными побочными эффектами

Лидокаин, часто встречающийся в стоматологических гелях, средствах для наружного применения и растворах для инъекций, может вызвать нарушения сердечного ритма и судороги.

Кодеин, содержащийся в некоторых противокашлевых средствах, повышает риск угнетения дыхания, сонливости и передозировки у детей.

Противодиарейные и противорвотные препараты под запретом

Лоперамид, применяемый при диарее, замедляет работу кишечника и может спровоцировать нарушение кровообращения его стенки. Так как у детей диарея чаще носит инфекционный характер, задержка эвакуации стула повышает риск интоксикации.

Метоклопрамид, используемый для борьбы с тошнотой и рвотой, запрещён детям до 15 лет, поскольку способен вызвать серьёзные побочные эффекты.

Список лекарств, которых стоит избегать в детском возрасте

Кроме перечисленных препаратов, детям противопоказаны следующие медикаменты:

Нестероидные противовоспалительные: диклофенак, нимесулид

Антигистаминные первого поколения: хлоропирамин

Препараты для сердца и сосудов: каптоприл

Антибактериальные средства: тетрациклин, ципрофлоксацин

Другие препараты: таурин, нафазолин, глюкокортикостероиды

Эти лекарства могут вызвать серьёзные нарушения в работе органов и систем ребёнка, поэтому их применение строго ограничено.

Главный совет врача

Доктор Кашкина подчёркивает, что взрослые лекарства не могут считаться безопасными для детей просто из-за знакомого названия или привычки. Перед приёмом любого препарата ребёнку обязательно нужно консультироваться с педиатром, чтобы избежать необратимых последствий.