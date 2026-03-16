16.03.2026, 09:44

Врач рассказал, какие взрослые лекарства нельзя давать детям

Новости Мира

Врач-педиатр Татьяна Кашкина, эксперт проекта «Я здоров», рассказала, что многие препараты, разрешённые для взрослых, детям категорически противопоказаны. Некоторые из них могут вызвать серьёзные осложнения, угрожающие здоровью и жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Аспирин и анальгин: скрытые риски привычных средств

По словам доктора Кашкиной, ацетилсалициловая кислота, более известная как Аспирин, у детей до 15 лет может стать причиной развития синдрома Рея — редкого, но тяжёлого состояния, поражающего печень и мозг. Особенно опасно давать его при острых респираторных вирусных инфекциях.

Метамизол натрия, или Анальгин, также опасен для ребёнка: он способен вызвать агранулоцитоз — резкое снижение числа белых кровяных телец, что повышает риск тяжёлых инфекций и сепсиса. Оба препарата запрещены детям до 15 лет.

Лидокаин и кодеин: лекарства с серьёзными побочными эффектами

Лидокаин, часто встречающийся в стоматологических гелях, средствах для наружного применения и растворах для инъекций, может вызвать нарушения сердечного ритма и судороги.

Кодеин, содержащийся в некоторых противокашлевых средствах, повышает риск угнетения дыхания, сонливости и передозировки у детей.

Противодиарейные и противорвотные препараты под запретом

Лоперамид, применяемый при диарее, замедляет работу кишечника и может спровоцировать нарушение кровообращения его стенки. Так как у детей диарея чаще носит инфекционный характер, задержка эвакуации стула повышает риск интоксикации.

Метоклопрамид, используемый для борьбы с тошнотой и рвотой, запрещён детям до 15 лет, поскольку способен вызвать серьёзные побочные эффекты.

Список лекарств, которых стоит избегать в детском возрасте

Кроме перечисленных препаратов, детям противопоказаны следующие медикаменты:

  • Нестероидные противовоспалительные: диклофенак, нимесулид

  • Антигистаминные первого поколения: хлоропирамин

  • Препараты для сердца и сосудов: каптоприл

  • Антибактериальные средства: тетрациклин, ципрофлоксацин

  • Другие препараты: таурин, нафазолин, глюкокортикостероиды

Эти лекарства могут вызвать серьёзные нарушения в работе органов и систем ребёнка, поэтому их применение строго ограничено.

Главный совет врача

Доктор Кашкина подчёркивает, что взрослые лекарства не могут считаться безопасными для детей просто из-за знакомого названия или привычки. Перед приёмом любого препарата ребёнку обязательно нужно консультироваться с педиатром, чтобы избежать необратимых последствий.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь