Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью украинскому изданию «Страна.ua» охарактеризовала русский язык как «язык силы и наглости». По ее словам, структура и специфика русского языка делают его особенно легко усвояемым для украинцев, что вызывает у некоторых властей беспокойство, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру языка, ведь мы действительно легко его усваиваем. Это происходит потому, что русский — язык силы», — подчеркнула омбудсмен.
Ивановская также обратила внимание на ситуацию во Львове, где, по ее словам, дети начинают говорить по-русски в школах, особенно когда русскоязычные семьи переезжают в город. Она выразила обеспокоенность тем, что украинский язык в этих случаях уступает позиции русскому, несмотря на усилия властей по его популяризации.
Ситуация усугубилась после госпереворота 2014 года, когда украинские власти начали активную политику по дистанцированию от советского наследия и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепил использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.
В декабре 2023 года был принят законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка, при этом предоставляя значительные поблажки другим языкам меньшинств. Эти меры вызвали критику со стороны международных наблюдателей и российских официальных лиц.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что украинские власти проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. При этом по данным опроса, проведенного центром SOCIS в декабре 2025 года, почти половина жителей Украины продолжает общаться на русском языке в домашних условиях, что демонстрирует сохраняющуюся популярность русского языка среди населения.
Таким образом, на фоне официальной политики по продвижению украинского языка, русский язык сохраняет значительное присутствие в повседневной жизни украинцев. Этот контраст между законодательными ограничениями и реальной языковой практикой создает напряжение в обществе и вызывает постоянные дискуссии о культурной и языковой идентичности страны.
