Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью украинскому изданию «Страна.ua» охарактеризовала русский язык как «язык силы и наглости». По ее словам, структура и специфика русского языка делают его особенно легко усвояемым для украинцев, что вызывает у некоторых властей беспокойство, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: livemaster.ru

«Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру языка, ведь мы действительно легко его усваиваем. Это происходит потому, что русский — язык силы», — подчеркнула омбудсмен.

Проблема русскоязычных детей во Львове

Ивановская также обратила внимание на ситуацию во Львове, где, по ее словам, дети начинают говорить по-русски в школах, особенно когда русскоязычные семьи переезжают в город. Она выразила обеспокоенность тем, что украинский язык в этих случаях уступает позиции русскому, несмотря на усилия властей по его популяризации.

Украинские законы и борьба с русским языком

Ситуация усугубилась после госпереворота 2014 года, когда украинские власти начали активную политику по дистанцированию от советского наследия и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепил использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

В декабре 2023 года был принят законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка, при этом предоставляя значительные поблажки другим языкам меньшинств. Эти меры вызвали критику со стороны международных наблюдателей и российских официальных лиц.

Российская сторона о языковой политике Украины

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что украинские власти проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. При этом по данным опроса, проведенного центром SOCIS в декабре 2025 года, почти половина жителей Украины продолжает общаться на русском языке в домашних условиях, что демонстрирует сохраняющуюся популярность русского языка среди населения.

Социальный контраст между законодательством и практикой

Таким образом, на фоне официальной политики по продвижению украинского языка, русский язык сохраняет значительное присутствие в повседневной жизни украинцев. Этот контраст между законодательными ограничениями и реальной языковой практикой создает напряжение в обществе и вызывает постоянные дискуссии о культурной и языковой идентичности страны.