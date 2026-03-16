16.03.2026, 11:05

На Украине пожаловались на "наглость" русского языка

Новости Мира

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью украинскому изданию «Страна.ua» охарактеризовала русский язык как «язык силы и наглости». По ее словам, структура и специфика русского языка делают его особенно легко усвояемым для украинцев, что вызывает у некоторых властей беспокойство, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: livemaster.ru
Фото: livemaster.ru

«Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру языка, ведь мы действительно легко его усваиваем. Это происходит потому, что русский — язык силы», — подчеркнула омбудсмен.

Проблема русскоязычных детей во Львове

Ивановская также обратила внимание на ситуацию во Львове, где, по ее словам, дети начинают говорить по-русски в школах, особенно когда русскоязычные семьи переезжают в город. Она выразила обеспокоенность тем, что украинский язык в этих случаях уступает позиции русскому, несмотря на усилия властей по его популяризации.

Украинские законы и борьба с русским языком

Ситуация усугубилась после госпереворота 2014 года, когда украинские власти начали активную политику по дистанцированию от советского наследия и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепил использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

В декабре 2023 года был принят законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка, при этом предоставляя значительные поблажки другим языкам меньшинств. Эти меры вызвали критику со стороны международных наблюдателей и российских официальных лиц.

Российская сторона о языковой политике Украины

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что украинские власти проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. При этом по данным опроса, проведенного центром SOCIS в декабре 2025 года, почти половина жителей Украины продолжает общаться на русском языке в домашних условиях, что демонстрирует сохраняющуюся популярность русского языка среди населения.

Социальный контраст между законодательством и практикой

Таким образом, на фоне официальной политики по продвижению украинского языка, русский язык сохраняет значительное присутствие в повседневной жизни украинцев. Этот контраст между законодательными ограничениями и реальной языковой практикой создает напряжение в обществе и вызывает постоянные дискуссии о культурной и языковой идентичности страны.

Галина63
Галина63
Михаил Матусовский *** Язык наш прекрасный – Богатый и звучный, То мощный и страстный, То нежно-певучий. В нём есть и усмешка, И мягкость, и ласка. Написаны им И рассказы, и сказки. Страницы волшебных, Волнующих книг! Люби и храни Наш великий язык!
16.03.2026, 07:49
Галина63
Галина63
Константин Бальмонт Русский язык Язык, великолепный наш язык. Речное и степное в нём раздолье, В нём клекоты орла и волчий рык, Напев, и звон, и ладан богомолья. В нём воркованье голубя весной, Взлёт жаворонка к солнцу – выше, выше. Берёзовая роща. Свет сквозной. Небесный дождь, просыпанный по крыше. Журчание подземного ключа. Весенний луч, играющий по дверце.
16.03.2026, 07:45
дорожник
дорожник
Естественный отбор не отменить ничем. Выживет сильнейший. Украинский язык более образный и мелодичный, но не так практичен чем русский
16.03.2026, 06:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

