Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.03.2026, 13:01

Нейросети против старения: ученые обещают «заморозить» биологический возраст за пять лет

Новости Мира 0 356

В ближайшие пять лет в медицине могут появиться технологии, способные радикально изменить представления о старении человека. Согласно прогнозам Дмитрия Крюкова, руководителя группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI и младшего научного сотрудника Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, новые алгоритмы на базе нейросетей смогут отслеживать биологический возраст и прогнозировать риски возрастных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Ferra.ru
© Ferra.ru

По словам ученого, создание так называемых «часов старения» позволит объединять информацию о состоянии организма в одно комплексное число, отражающее вероятность развития болезней, характерных для пожилого возраста. Это станет инструментом, который позволит не только прогнозировать старение, но и разрабатывать более точные и безопасные методы профилактики и лечения.

Как работают «часы» старения

Принцип работы этих инновационных алгоритмов основан на биомаркерах — объективных показателях состояния организма, которые отражают процессы старения на клеточном и молекулярном уровнях. Нейросеть будет анализировать данные о различных биомаркерах и вычислять биологический возраст человека.

По словам Крюкова, биологический возраст — это не просто число, а интегральный показатель совокупного риска развития возрастных заболеваний. Такой подход позволит учитывать индивидуальные особенности организма и прогнозировать, какие болезни могут появиться в будущем, и с какой вероятностью.

Консенсус ученых и первые результаты

Важным шагом к созданию таких систем стало объединение научных усилий: уже два года работает консорциум по биомаркерам старения. Ученые достигли согласия по 12 ключевым биомаркерам, которые станут основой для будущих алгоритмов. Это достижение означает, что разработка «часов старения» уже находится на финальной стадии теоретической подготовки, и в ближайшие годы может перейти к практическому применению.

Крюков отмечает, что после утверждения панели биомаркеров ученые смогут создавать новые калькуляторы биологического возраста, тестировать больше лекарств и повышать их безопасность и эффективность. Таким образом, развитие нейросетевых технологий в медицине обещает ускорить создание инновационных средств замедления старения.

Перспективы ближайшего будущего

Эксперт прогнозирует, что первые практические алгоритмы для оценки биологического возраста появятся примерно через пять лет, а возможно, даже раньше. Их внедрение откроет путь к персонализированной медицине, где профилактика и лечение будут строиться не на стандартных возрастных категориях, а на реальном состоянии организма.

По мнению Крюкова, такой подход может стать революционным: человечество получит инструмент, который позволит не только точнее прогнозировать болезни, но и разрабатывать новые методы продления здоровой жизни, делая старение управляемым процессом, а не неизбежной биологической судьбой.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь