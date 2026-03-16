Нейросети против старения: ученые обещают «заморозить» биологический возраст за пять лет

В ближайшие пять лет в медицине могут появиться технологии, способные радикально изменить представления о старении человека. Согласно прогнозам Дмитрия Крюкова, руководителя группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI и младшего научного сотрудника Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, новые алгоритмы на базе нейросетей смогут отслеживать биологический возраст и прогнозировать риски возрастных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

По словам ученого, создание так называемых «часов старения» позволит объединять информацию о состоянии организма в одно комплексное число, отражающее вероятность развития болезней, характерных для пожилого возраста. Это станет инструментом, который позволит не только прогнозировать старение, но и разрабатывать более точные и безопасные методы профилактики и лечения.

Как работают «часы» старения

Принцип работы этих инновационных алгоритмов основан на биомаркерах — объективных показателях состояния организма, которые отражают процессы старения на клеточном и молекулярном уровнях. Нейросеть будет анализировать данные о различных биомаркерах и вычислять биологический возраст человека.

По словам Крюкова, биологический возраст — это не просто число, а интегральный показатель совокупного риска развития возрастных заболеваний. Такой подход позволит учитывать индивидуальные особенности организма и прогнозировать, какие болезни могут появиться в будущем, и с какой вероятностью.

Консенсус ученых и первые результаты

Важным шагом к созданию таких систем стало объединение научных усилий: уже два года работает консорциум по биомаркерам старения. Ученые достигли согласия по 12 ключевым биомаркерам, которые станут основой для будущих алгоритмов. Это достижение означает, что разработка «часов старения» уже находится на финальной стадии теоретической подготовки, и в ближайшие годы может перейти к практическому применению.

Крюков отмечает, что после утверждения панели биомаркеров ученые смогут создавать новые калькуляторы биологического возраста, тестировать больше лекарств и повышать их безопасность и эффективность. Таким образом, развитие нейросетевых технологий в медицине обещает ускорить создание инновационных средств замедления старения.

Перспективы ближайшего будущего

Эксперт прогнозирует, что первые практические алгоритмы для оценки биологического возраста появятся примерно через пять лет, а возможно, даже раньше. Их внедрение откроет путь к персонализированной медицине, где профилактика и лечение будут строиться не на стандартных возрастных категориях, а на реальном состоянии организма.

По мнению Крюкова, такой подход может стать революционным: человечество получит инструмент, который позволит не только точнее прогнозировать болезни, но и разрабатывать новые методы продления здоровой жизни, делая старение управляемым процессом, а не неизбежной биологической судьбой.