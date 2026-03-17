Температура воды в Каспийском море
17.03.2026, 07:22

Стало известно, как мошенники превращают iPhone в «кирпич» через Telegram

Новости Мира

Эксперты по информационной безопасности предупреждают о новой мошеннической схеме, направленной против владельцев iPhone и iPad. По данным специалистов компании F6, злоумышленники научились фактически блокировать устройства пользователей, превращая их в бесполезные «кирпичи», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mlyn.by
В основе схемы лежит использование модифицированных версий популярного мессенджера Telegram. Под предлогом расширенных возможностей программы мошенники убеждают пользователей установить неофициальные версии приложения. После этого жертва может потерять доступ к своему устройству и получить требование о выкупе.

Игра на страхе перед блокировками

Мошенники строят свою схему на распространении слухов о возможной блокировке мессенджера. Пользователям внушают, что стандартная версия приложения вскоре может перестать работать, а единственный способ продолжить пользоваться сервисом — установить «специальную» модифицированную версию.

В рекламных сообщениях таких модов обещают привлекательные функции, которые якобы отсутствуют в официальной версии. Среди них — встроенный VPN для обхода ограничений, бесплатная Premium-подписка, режим полной анонимности или так называемый «режим инкогнито».

Такие предложения выглядят особенно заманчиво для пользователей, которые опасаются ограничений или хотят получить платные функции бесплатно. Именно на этой психологической уловке и строится мошенническая схема.

Опасные модификации Telegram

Специалисты по кибербезопасности уже выявили несколько неофициальных модификаций, которые используются злоумышленниками. Среди них упоминаются такие версии, как DarkGram, HoloGram, ToxicGram и HakoGram.

Эти приложения распространяются не через официальный магазин, а через сторонние ссылки и боты в самом мессенджере. Пользователю предлагают скачать установочный файл или получить доступ к программе особым способом.

Эксперты отмечают, что именно такие обходные методы установки и становятся ключевым элементом мошеннической схемы.

Как злоумышленники блокируют iPhone

Главная уловка мошенников заключается в использовании чужого аккаунта Apple ID. Поскольку модифицированные версии программы отсутствуют в официальном магазине App Store, пользователю предлагают войти в систему под уже готовыми учетными данными.

Жертве отправляют логин и пароль и убеждают, что это необходимо для скачивания приложения. После того как владелец устройства вводит эти данные на своем смартфоне, злоумышленники получают возможность удаленно управлять устройством через экосистему Apple.

В результате телефон блокируется, а на экране появляется сообщение с контактами мошенников. Пользователь больше не может полноценно пользоваться устройством.

Сколько требуют за разблокировку

После блокировки владельцу гаджета предлагают «решить проблему» за деньги. По данным специалистов по кибербезопасности, размер выкупа может варьироваться от 10 до 60 тысяч рублей.

Сумма, как правило, зависит от стоимости устройства. Чем дороже модель смартфона или планшета, тем больше денег требуют злоумышленники за восстановление доступа.

Фактически речь идет о цифровом вымогательстве: пользователь оказывается перед выбором — либо заплатить, либо попытаться восстановить доступ к устройству через официальную поддержку.

Почему схема работает

Эксперты отмечают, что мошенническая схема стала возможной из-за сочетания нескольких факторов. Во-первых, многие пользователи доверяют сообщениям в мессенджерах и легко переходят по присланным ссылкам. Во-вторых, людей привлекает возможность бесплатно получить платные функции популярных сервисов.

Кроме того, злоумышленники активно используют информационные поводы — слухи о блокировках и ограничениях. На фоне таких новостей пользователи становятся более восприимчивыми к предложениям «альтернативных» решений.

