Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
17.03.2026, 08:12

Врач назвала позу, которая чаще всего вызывает сонный паралич

Новости Мира

Многие привыкли засыпать на спине, считая это удобной и безопасной позой для сна. Однако по словам врача-невролога клиники «Атрибьют» Марии Лавреновой, именно эта позиция чаще всего становится причиной сонного паралича – состояния, которое одновременно пугает и озадачивает тех, кто с ним сталкивается, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: freepik
Сонный паралич проявляется как кратковременная неспособность двигаться или говорить при полной осознанности. Человек словно застревает между сновидением и реальностью: тело обездвижено, а мозг бодрствует. Это состояние способно сопровождаться галлюцинациями и ощущением чужого присутствия в комнате, что нередко вызывает панические реакции.

Почему сон на спине опаснее других поз

Невролог объяснила, что сонный паралич возникает из-за сбоя во взаимодействии мозга и мышц во время фазы быстрого сна, известной как REM-фаза. В норме именно в этот период мозг «отключает» мышечный тонус, чтобы человек не повторял действия сновидений в реальной жизни. Если же выход из быстрого сна замедляется, возникает рассогласование: сознание просыпается, а мышцы остаются парализованными.

Дополнительно сон на спине может способствовать сужению дыхательных путей из-за расслабления мышц глотки и языка. Это увеличивает вероятность храпа и ночного апноэ, что в ряде случаев становится триггером сонного паралича.

Стресс и гормоны как скрытые виновники

По словам Лавреновой, ключевой причиной сонного паралича считается повышение уровня кортизола – гормона стресса. Изменения его концентрации нарушают естественную архитектуру сна, увеличивая вероятность того, что мозг и тело окажутся «не синхронизированы» во время пробуждения.

Эксперт подчеркнула, что при соблюдении режима сна и правильных привычках проблему можно минимизировать. Для нормализации сна важно спать от семи до девяти часов, придерживаться предсказуемого графика и отказаться от использования телефона за час до засыпания. Ограничение потребления кофеина после обеда также помогает снизить перевозбуждение нервной системы.

Профилактика и простые советы

Врач отметила, что следование этим рекомендациям в большинстве случаев позволяет предотвратить сонный паралич. «Если человек заботится о режиме, создает спокойную обстановку перед сном и избегает стрессовых факторов, риск эпизодов сонного паралича существенно снижается», – резюмировала Лавренова.

Таким образом, привычная и кажущаяся безобидной поза на спине может стать источником ночного страха, особенно для тех, кто подвержен стрессу и нарушениям сна. Осознанный подход к режиму сна и корректировка привычек способны вернуть спокойствие ночи и уверенность в собственном отдыхе.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь