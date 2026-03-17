Врач назвала позу, которая чаще всего вызывает сонный паралич

Многие привыкли засыпать на спине, считая это удобной и безопасной позой для сна. Однако по словам врача-невролога клиники «Атрибьют» Марии Лавреновой, именно эта позиция чаще всего становится причиной сонного паралича – состояния, которое одновременно пугает и озадачивает тех, кто с ним сталкивается, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Сонный паралич проявляется как кратковременная неспособность двигаться или говорить при полной осознанности. Человек словно застревает между сновидением и реальностью: тело обездвижено, а мозг бодрствует. Это состояние способно сопровождаться галлюцинациями и ощущением чужого присутствия в комнате, что нередко вызывает панические реакции.

Почему сон на спине опаснее других поз

Невролог объяснила, что сонный паралич возникает из-за сбоя во взаимодействии мозга и мышц во время фазы быстрого сна, известной как REM-фаза. В норме именно в этот период мозг «отключает» мышечный тонус, чтобы человек не повторял действия сновидений в реальной жизни. Если же выход из быстрого сна замедляется, возникает рассогласование: сознание просыпается, а мышцы остаются парализованными.

Дополнительно сон на спине может способствовать сужению дыхательных путей из-за расслабления мышц глотки и языка. Это увеличивает вероятность храпа и ночного апноэ, что в ряде случаев становится триггером сонного паралича.

Стресс и гормоны как скрытые виновники

По словам Лавреновой, ключевой причиной сонного паралича считается повышение уровня кортизола – гормона стресса. Изменения его концентрации нарушают естественную архитектуру сна, увеличивая вероятность того, что мозг и тело окажутся «не синхронизированы» во время пробуждения.

Эксперт подчеркнула, что при соблюдении режима сна и правильных привычках проблему можно минимизировать. Для нормализации сна важно спать от семи до девяти часов, придерживаться предсказуемого графика и отказаться от использования телефона за час до засыпания. Ограничение потребления кофеина после обеда также помогает снизить перевозбуждение нервной системы.

Профилактика и простые советы

Врач отметила, что следование этим рекомендациям в большинстве случаев позволяет предотвратить сонный паралич. «Если человек заботится о режиме, создает спокойную обстановку перед сном и избегает стрессовых факторов, риск эпизодов сонного паралича существенно снижается», – резюмировала Лавренова.

Таким образом, привычная и кажущаяся безобидной поза на спине может стать источником ночного страха, особенно для тех, кто подвержен стрессу и нарушениям сна. Осознанный подход к режиму сна и корректировка привычек способны вернуть спокойствие ночи и уверенность в собственном отдыхе.