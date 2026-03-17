Температура воды в Каспийском море
17.03.2026

Объединенные Арабские Эмираты полностью закрыли небо

Новости Мира 0 1 476

Впервые за последние годы воздушное пространство ОАЭ оказалось полностью закрытым для гражданских рейсов. Главное управление гражданской авиации страны объявило о временной приостановке всех полетов на фоне масштабной угрозы безопасности, которая охватила регион. По данным ведомства, ограничения введены в качестве исключительной меры и действуют до стабилизации ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Market Power

Экстренная реакция авиационных служб

На рассвете аэропорты Абу-Даби выглядели пустынными: самолеты Etihad Airways, вторая по величине авиакомпания страны, оставались на взлетно-посадочных полосах, ожидая разрешения на движение. В официальных сообщениях отмечается, что шаг по закрытию неба вызван непосредственной угрозой безопасности авиасообщения и направлен на защиту пассажиров и инфраструктуры.

Минобороны подтверждает отражение атак

Параллельно Министерство обороны ОАЭ опубликовало данные о том, что воздушные и ракетные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны. В официальных аккаунтах в соцсети X появилось сообщение: «Слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и беспилотников силами ПВО».

Аналитики отмечают, что такие действия сигнализируют о серьезной эскалации в регионе и о готовности ОАЭ защищать стратегически важные объекты, включая нефтяные терминалы и аэропорты, от любых угроз извне.

Иран усиливает давление на Персидский залив

В последние месяцы напряженность в регионе усилилась из-за действий Иран, который продолжает блокировать Ормузский пролив — ключевой морской маршрут для транспортировки нефти. Лидеры страны, в том числе Моджтаба Хаменеи, открыто заявляли о намерении сохранять контроль над проливом и использовать его как рычаг давления на международные рынки и региональные державы.

Воздействие на международные связи и экономику

Последние события напрямую касаются международной торговли и авиаперевозок. Помимо гражданских рейсов, угрозе подверглись нефтяные танкеры и американские, а также израильские учреждения, работающие в странах Ближнего Востока. Эксперты подчеркивают, что повторяющиеся атаки могут привести к временному срыву логистики, повышению цен на нефть и увеличению геополитической нестабильности в регионе.

Закрытие воздушного пространства ОАЭ воспринимается как редкий и серьезный сигнал: государство готово идти на беспрецедентные меры ради безопасности граждан и стратегических объектов.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь