Объединенные Арабские Эмираты полностью закрыли небо

Впервые за последние годы воздушное пространство ОАЭ оказалось полностью закрытым для гражданских рейсов. Главное управление гражданской авиации страны объявило о временной приостановке всех полетов на фоне масштабной угрозы безопасности, которая охватила регион. По данным ведомства, ограничения введены в качестве исключительной меры и действуют до стабилизации ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Экстренная реакция авиационных служб

На рассвете аэропорты Абу-Даби выглядели пустынными: самолеты Etihad Airways, вторая по величине авиакомпания страны, оставались на взлетно-посадочных полосах, ожидая разрешения на движение. В официальных сообщениях отмечается, что шаг по закрытию неба вызван непосредственной угрозой безопасности авиасообщения и направлен на защиту пассажиров и инфраструктуры.

Минобороны подтверждает отражение атак

Параллельно Министерство обороны ОАЭ опубликовало данные о том, что воздушные и ракетные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны. В официальных аккаунтах в соцсети X появилось сообщение: «Слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и беспилотников силами ПВО».

Аналитики отмечают, что такие действия сигнализируют о серьезной эскалации в регионе и о готовности ОАЭ защищать стратегически важные объекты, включая нефтяные терминалы и аэропорты, от любых угроз извне.

Иран усиливает давление на Персидский залив

В последние месяцы напряженность в регионе усилилась из-за действий Иран, который продолжает блокировать Ормузский пролив — ключевой морской маршрут для транспортировки нефти. Лидеры страны, в том числе Моджтаба Хаменеи, открыто заявляли о намерении сохранять контроль над проливом и использовать его как рычаг давления на международные рынки и региональные державы.

Воздействие на международные связи и экономику

Последние события напрямую касаются международной торговли и авиаперевозок. Помимо гражданских рейсов, угрозе подверглись нефтяные танкеры и американские, а также израильские учреждения, работающие в странах Ближнего Востока. Эксперты подчеркивают, что повторяющиеся атаки могут привести к временному срыву логистики, повышению цен на нефть и увеличению геополитической нестабильности в регионе.

Закрытие воздушного пространства ОАЭ воспринимается как редкий и серьезный сигнал: государство готово идти на беспрецедентные меры ради безопасности граждан и стратегических объектов.