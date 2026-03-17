Страстная пятница и Пасхальный понедельник могут стать официальными выходными

В России рассматривается возможность введения дополнительных выходных дней, приуроченных к религиозным праздникам. Правозащитный центр «Сорок сороков» направил в Госдуму предложение о признании Страстной пятницы официальным нерабочим днем, а также о введении выходного в первый понедельник после Пасхи. Инициатива уже получила широкое обсуждение в общественных и религиозных кругах, вызывая интерес как среди верующих, так и среди законодателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Традиция, проверенная временем

Председатель объединения «Сорок сороков» Георгий Солдатов подчеркнул, что Страстная пятница отмечается более чем в ста странах мира. В основном речь идет о государствах с католическим или протестантским большинством, где религиозные традиции сочетаются с светским образом жизни.

Для православных верующих этот день несет особое значение: он символизирует крестные страдания и распятие Иисуса Христа. Введение выходного дня на Страстную пятницу позволит россиянам не только соблюдать религиозные обряды, но и проводить больше времени с семьей, отдавая дань уважения духовным устоям страны.

Религиозная логика и демография

В России около 70% населения исповедуют православие, что делает инициативу «Сорока сороков» особенно актуальной. Страстная пятница имеет переходящую дату и напрямую зависит от дня празднования Пасхи. В 2026 году Пасха отмечается 10 апреля, что автоматически определяет день Страстной пятницы.

Опыт прошлых инициатив

Идея введения выходного дня после Пасхи уже обсуждалась ранее. Депутаты ЛДПР предлагали закрепить за правительством обязанность переносить один выходной на понедельник после праздника. Тогда инициативу поддержала Русская православная церковь, направив в кабмин соответствующую позицию. Законодатели отмечали, что общее количество выходных в году при этом не изменится, а верующим будет предоставлена дополнительная возможность для духовной практики.

Новое предложение «Сорока сороков» идет дальше, предлагая расширить перечень нерабочих дней, напрямую связанных с православными традициями, и сделать их более доступными для широкой аудитории россиян.

Потенциальные последствия для общества

Если инициатива будет поддержана Госдумой и одобрена правительством, это станет заметным шагом в признании религиозных праздников в светском календаре страны. Введение Страстной пятницы и Пасхального понедельника в число официальных выходных сможет повлиять на планирование рабочих графиков, а также подчеркнуть важность культурных и духовных традиций для российского общества.