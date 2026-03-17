18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.02
551.11
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 13:45

В одном из кафе в Китае предлагают кофе с яйцами, сваренными в моче детей

Новости Мира

В провинции Чжэцзян, в городе Дунъян, одно из местных кафе привлекло внимание не только китайской, но и международной аудитории своим нестандартным предложением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Jiupai News.

Фото: Sohu
Фото: Sohu

Кофейня предлагает клиентам попробовать американо с яйцом, сваренным в моче мальчиков, не достигших половой зрелости. По информации издания Jiupai News, необычный напиток вызывает настоящий ажиотаж: ежедневно заведение продаёт до сотни таких порций, а посетители из других городов специально приезжают, чтобы попробовать «экзотический» кофе.

Метод приготовления и вкусовые особенности

Сотрудники заведения пояснили, что процесс приготовления яйца довольно необычен. Сначала яйца варят в детской моче, после чего запекают на углях, из-за чего скорлупа слегка подгорает. По словам персонала, готовое яйцо имеет солоноватый вкус с лёгкой горчинкой. Американо и яйцо традиционно подаются раздельно, однако есть посетители, которые просят измельчить яйцо и добавить его прямо в кофе, создавая уникальный «микс вкусов».

Исторические и культурные корни блюда

Журналисты отмечают, что употребление яиц, сваренных в детской моче, является традицией в провинции Чжэцзян. Считается, что такое блюдо полезно особенно в весенне-зимний период, так как оно якобы обладает жаропонижающим и кровоостанавливающим эффектом. Таким образом, странная на первый взгляд практика имеет культурное и историческое объяснение, уходящее корнями в местные гастрономические традиции.

Эксперименты с другими необычными сочетаниями

Помимо кофе с яйцом, в меню кофейни можно найти ещё более неожиданные сочетания. Например, латте с квашенной капустой и сыром. Судя по отзывам персонала, такие комбинации также пользуются интересом у гостей заведения, которые ищут новые гастрономические впечатления.

Контекст недавних пищевых скандалов в Китае

Подобные необычные и шокирующие случаи не единичны в современной китайской кулинарии. Ранее жители страны массово сообщали о находках человеческих зубов в мясных и кондитерских продуктах. Так, в провинции Цзилинь женщина обнаружила в сосисках ряд из трёх зубов, а в ресторане Sanjin Soup Dumplings в Дунгуане пожилой мужчина нашёл два чужих зуба в димсамах — традиционных китайских пельменях. Эти события вызывают растущую озабоченность по поводу контроля качества продуктов питания и безопасности блюд в некоторых регионах страны.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Пока читала, чуть не вырвало. Какой-то идиотизм.
17.03.2026, 09:50
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
