18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.02
551.11
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 15:28

Ученые нашли неожиданный способ борьбы с алкоголизмом

Новости Мира 0 555

Фармаколог Кира Заславская назвала тирзепатид, лекарство, применяемое при ожирении и диабете 2-го типа, потенциальным средством профилактики запоя у алкоголиков. Новые данные ученых из Гетеборгского университета (Швеция) показывают, что препарат способен снижать добровольное потребление алкоголя на 30–50% и предотвращать запойное поведение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Проблема алкоголизма и ограниченные возможности терапии

Современные методы лечения алкогольной зависимости демонстрируют ограниченную эффективность. Многие пациенты прерывают терапию, а рецидивы происходят более чем в половине случаев. В связи с этим поиск новых подходов к коррекции расстройств, связанных с употреблением спиртного, становится критически важным.

Как работает тирзепатид

Тирзепатид относится к классу инкретинов и является двойным агонистом рецепторов GIP и GLP-1. Препарат оказывает нейробиологическое воздействие на систему вознаграждения мозга, что изменяет субъективное восприятие алкоголя. В доклинических исследованиях на грызунах показано, что животные переставали распознавать опьяняющие эффекты спиртного, а добровольное потребление этанола снижалось на 30–50%.

«Препарат подавляет выброс дофамина, индуцированный алкоголем, то есть отключает нейрохимическое «вознаграждение», ради которого мозг требует новую дозу», — объяснила Заславская. Кроме того, тирзепатид снижает содержание триглицеридов в печени и уменьшает уровни провоспалительных цитокинов IL-6 и TNFα, что помогает корректировать осложнения хронической алкогольной интоксикации.

Шаг к клиническим испытаниям

В Швеции ученые планируют провести испытания препарата на людях, результаты которых ожидаются к 31 августа. Пока исследования в России не проводятся, однако проблема алкоголизма остается крайне актуальной. В стране наблюдается высокая заболеваемость, связанная с употреблением спиртного, а также растет коморбидность зависимости с ожирением и метаболическим синдромом.

Перспективы для лечения алкогольной зависимости

По словам Заславской, тирзепатид может стать не просто научным интересом, а стратегическим направлением в терапии алкогольной зависимости. Препарат уже одобрен регуляторами и применяется у миллионов пациентов для контроля веса и диабета, что дает основание надеяться на его безопасное использование в борьбе с алкоголизмом. Новый механизм действия, имитирующий природные регуляторы организма, открывает перспективу для миллионов людей, ищущих путь к выздоровлению.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь