Ученые нашли неожиданный способ борьбы с алкоголизмом

Фармаколог Кира Заславская назвала тирзепатид, лекарство, применяемое при ожирении и диабете 2-го типа, потенциальным средством профилактики запоя у алкоголиков. Новые данные ученых из Гетеборгского университета (Швеция) показывают, что препарат способен снижать добровольное потребление алкоголя на 30–50% и предотвращать запойное поведение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Проблема алкоголизма и ограниченные возможности терапии

Современные методы лечения алкогольной зависимости демонстрируют ограниченную эффективность. Многие пациенты прерывают терапию, а рецидивы происходят более чем в половине случаев. В связи с этим поиск новых подходов к коррекции расстройств, связанных с употреблением спиртного, становится критически важным.

Как работает тирзепатид

Тирзепатид относится к классу инкретинов и является двойным агонистом рецепторов GIP и GLP-1. Препарат оказывает нейробиологическое воздействие на систему вознаграждения мозга, что изменяет субъективное восприятие алкоголя. В доклинических исследованиях на грызунах показано, что животные переставали распознавать опьяняющие эффекты спиртного, а добровольное потребление этанола снижалось на 30–50%.

«Препарат подавляет выброс дофамина, индуцированный алкоголем, то есть отключает нейрохимическое «вознаграждение», ради которого мозг требует новую дозу», — объяснила Заславская. Кроме того, тирзепатид снижает содержание триглицеридов в печени и уменьшает уровни провоспалительных цитокинов IL-6 и TNFα, что помогает корректировать осложнения хронической алкогольной интоксикации.

Шаг к клиническим испытаниям

В Швеции ученые планируют провести испытания препарата на людях, результаты которых ожидаются к 31 августа. Пока исследования в России не проводятся, однако проблема алкоголизма остается крайне актуальной. В стране наблюдается высокая заболеваемость, связанная с употреблением спиртного, а также растет коморбидность зависимости с ожирением и метаболическим синдромом.

Перспективы для лечения алкогольной зависимости

По словам Заславской, тирзепатид может стать не просто научным интересом, а стратегическим направлением в терапии алкогольной зависимости. Препарат уже одобрен регуляторами и применяется у миллионов пациентов для контроля веса и диабета, что дает основание надеяться на его безопасное использование в борьбе с алкоголизмом. Новый механизм действия, имитирующий природные регуляторы организма, открывает перспективу для миллионов людей, ищущих путь к выздоровлению.