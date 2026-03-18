Настойчивость победила: мужчина сдал теоретический экзамен на права со 139-й попытки

В Польше мужчина из города Тарнов смог сдать теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки, установив необычный рекорд, который уже обсуждают в СМИ. История этого кандидата стала примером невероятной настойчивости и упорства, поскольку его путь к заветным правам занял почти десять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Девять лет попыток и непрерывные тренировки

Сдавать теоретический экзамен мужчина начал в 2017 году. На протяжении почти десяти лет он регулярно возвращался в экзаменационный центр, сталкиваясь с неудачами, но не оставляя своей цели. Директор местного центра дорожного движения Павел Гургул отметил, что такой уровень настойчивости редкость и подчеркнул, что кандидат демонстрировал невероятное стремление получить водительские права.

Ошибка в подготовке и её исправление

Как выяснилось, многие годы мужчина готовился, используя демо-версию экзаменационного теста, в которой не был представлен полный банк вопросов. Лишь после того как он перешёл на полную программу подготовки, результаты стали заметно улучшаться. Этот шаг оказался ключевым: вскоре кандидат наконец смог преодолеть теоретический экзамен, доказав, что системный подход и правильные инструменты играют решающую роль в обучении.

Тысячи злотых и испытание терпением

На протяжении всех этих лет мужчина потратил тысячи злотых на повторные попытки. Несмотря на финансовые и эмоциональные затраты, он не сдался и теперь ожидает сдачи практического экзамена по вождению. Случай в Тарнове уникален для региона: хотя в Польше уже были кандидаты с 163 неудачными попытками в теории или 58 — на практике, такой долгий и упорный путь редко встречается.

Теория и практика — разные истории

По словам Павла Гургулa, слабые результаты в теории не всегда отражаются на умении водить. Многие кандидаты, испытывающие трудности с экзаменационными вопросами, успешно проходят практическую часть с первого раза. Этот феномен подтверждает, что знание правил и умение применять их на практике — не всегда одно и то же.