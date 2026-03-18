© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 20:22

Настойчивость победила: мужчина сдал теоретический экзамен на права со 139-й попытки

Новости Мира 0 468

В Польше мужчина из города Тарнов смог сдать теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки, установив необычный рекорд, который уже обсуждают в СМИ. История этого кандидата стала примером невероятной настойчивости и упорства, поскольку его путь к заветным правам занял почти десять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Девять лет попыток и непрерывные тренировки

Сдавать теоретический экзамен мужчина начал в 2017 году. На протяжении почти десяти лет он регулярно возвращался в экзаменационный центр, сталкиваясь с неудачами, но не оставляя своей цели. Директор местного центра дорожного движения Павел Гургул отметил, что такой уровень настойчивости редкость и подчеркнул, что кандидат демонстрировал невероятное стремление получить водительские права.

Ошибка в подготовке и её исправление

Как выяснилось, многие годы мужчина готовился, используя демо-версию экзаменационного теста, в которой не был представлен полный банк вопросов. Лишь после того как он перешёл на полную программу подготовки, результаты стали заметно улучшаться. Этот шаг оказался ключевым: вскоре кандидат наконец смог преодолеть теоретический экзамен, доказав, что системный подход и правильные инструменты играют решающую роль в обучении.

Тысячи злотых и испытание терпением

На протяжении всех этих лет мужчина потратил тысячи злотых на повторные попытки. Несмотря на финансовые и эмоциональные затраты, он не сдался и теперь ожидает сдачи практического экзамена по вождению. Случай в Тарнове уникален для региона: хотя в Польше уже были кандидаты с 163 неудачными попытками в теории или 58 — на практике, такой долгий и упорный путь редко встречается.

Теория и практика — разные истории

По словам Павла Гургулa, слабые результаты в теории не всегда отражаются на умении водить. Многие кандидаты, испытывающие трудности с экзаменационными вопросами, успешно проходят практическую часть с первого раза. Этот феномен подтверждает, что знание правил и умение применять их на практике — не всегда одно и то же.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь