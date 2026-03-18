Пенсионер, вынужденный работать курьером, получил 500 тысяч долларов от добрых людей

В США 78-летний мужчина, вынужденный работать курьером, неожиданно стал героем масштабной волны поддержки — для него собрали 500 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: wsmv / NBC

Все началось с обычной доставки еды. Жительница города Манчестер, штат Теннесси, Бриттани Смит заметила на записи с камеры видеонаблюдения пожилого курьера. Мужчина медленно шел от машины к дому, с заметным трудом поднимался по ступеням и осторожно добирался до крыльца, чтобы передать заказ.

Этот эпизод не оставил женщину равнодушной — она решила выяснить, почему человек в столь преклонном возрасте продолжает работать.

За кадром — история выживания

Вскоре Смит удалось узнать подробности жизни курьера. Его звали Ричард Пулли, и на тот момент ему было 78 лет. Как выяснилось, у мужчины не было пенсионных накоплений, а основным источником дохода долгое время оставалась зарплата его жены Бренды.

Однако около года назад ситуация резко ухудшилась: женщина потеряла работу. Оставшись без стабильного дохода, супруги оказались в тяжелом финансовом положении и были вынуждены искать любые способы заработка.

Так они начали заниматься доставкой еды: Бренда садилась за руль автомобиля, а Ричард, несмотря на возраст и физические трудности, выходил к клиентам и приносил заказы к дверям.

Интернет-кампания, объединившая тысячи людей

История пожилой пары глубоко тронула Бриттани Смит. Она решила не ограничиваться сочувствием и организовала сбор средств в интернете. Кампания получила символичный и эмоциональный лозунг: «Им пора вернуться на пенсию!».

Реакция оказалась по-настоящему масштабной. Всего за несколько дней пользователи сети пожертвовали около 500 тысяч долларов. Эта сумма стала настоящим спасением для супругов, позволив им рассчитывать на более спокойную и достойную жизнь без необходимости тяжелой физической работы.

Слова благодарности и сила человеческой солидарности

Позже для Ричарда и Бренды организовали благотворительное мероприятие в одном из местных кафе. Там мужчина лично поблагодарил всех, кто откликнулся на их историю.

По его словам, он был искренне поражен тем, сколько людей готовы помочь совершенно незнакомым людям. Он отметил, что эта поддержка стала для них настоящим чудом и вернула веру в человеческую доброту.

Когда случай становится поворотным моментом

Эта история стала ярким примером того, как случайный момент — запись с камеры у входной двери — может изменить судьбу людей. Внимательность одного человека и готовность действовать запустили цепную реакцию, которая объединила тысячи неравнодушных.