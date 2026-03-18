Назван простой способ снизить тревожность за 24 минуты

Новые исследования показывают, что всего 24 минуты специально подобранной музыки способны заметно снизить уровень тревожности у взрослых. Такой вывод сделали психологи из Университета Торонто Метрополитен, представив результаты рандомизированного клинического эксперимента, опубликованного в журнале PLOS Mental Health, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Ключевым элементом методики стала аудиальная ритмическая стимуляция — подход, при котором ритмы звуков напрямую воздействуют на мозговую активность, помогая снизить когнитивное напряжение и физические проявления тревоги.

Тревожность: поиск доступных способов облегчения

Тревожные расстройства остаются одной из наиболее распространенных проблем психического здоровья по всему миру. Традиционные методы лечения включают медикаментозную терапию и когнитивно-поведенческую психотерапию, однако оба подхода имеют ограничения. Лекарства могут вызывать побочные эффекты, а сеансы терапии требуют времени и финансовых ресурсов.

В связи с этим ученые активно ищут дополнительные и доступные способы снижения тревожности, и одним из таких методов становится цифровая музыкальная терапия. Специально подобранные аудиотреки можно использовать практически в любых условиях, что делает методику удобной для широкой аудитории.

Эксперимент: музыка против тревоги

В исследовании приняли участие 144 взрослых человека с умеренным уровнем тревожности, уже получавших медикаментозную поддержку для контроля симптомов. Участников случайным образом разделили на четыре группы.

Первая группа слушала 24 минуты розового шума, использованного как контроль.

Остальные три группы прослушивали музыку с аудиальной ритмической стимуляцией в течение 12, 24 или 36 минут.

До и после сеансов добровольцы заполняли стандартизированные психологические опросники, оценивающие уровень тревоги и эмоциональное состояние.

24 минуты — оптимальный результат

Результаты эксперимента показали, что музыка с ритмической стимуляцией заметно снижала как когнитивные, так и физические проявления тревожности по сравнению с розовым шумом. Участники также отмечали улучшение эмоционального состояния и общего самочувствия.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при прослушивании музыки в течение 24 минут. Сеанс такой длительности оказался столь же эффективным, как 36-минутный, и значительно превосходил 12-минутный вариант.

«Мы видим зависимость эффекта от длительности прослушивания. 24 минуты — оптимальный баланс: этого времени достаточно для заметного снижения тревожности, при этом не требуется значительных временных затрат», — пояснил профессор психологии Фрэнк Руссо, один из авторов исследования.

Музыка как дополнительный инструмент

Авторы исследования считают, что аудиопрограммы с ритмической стимуляцией могут стать полезным и удобным дополнением к традиционным методам управления стрессом и тревожностью. Они подчеркивают, что музыка не заменяет профессиональное лечение и требует дальнейших научных проверок для оценки долгосрочной эффективности.

Тем не менее, открытие подчеркивает потенциал цифровых и доступных инструментов психического здоровья, которые могут помочь миллионам людей в повседневной жизни справляться с тревожностью без значительных временных и финансовых затрат.