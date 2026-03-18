18.03.2026, 07:53

Назван простой способ снизить тревожность за 24 минуты

Новости Мира

Новые исследования показывают, что всего 24 минуты специально подобранной музыки способны заметно снизить уровень тревожности у взрослых. Такой вывод сделали психологи из Университета Торонто Метрополитен, представив результаты рандомизированного клинического эксперимента, опубликованного в журнале PLOS Mental Health, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Ключевым элементом методики стала аудиальная ритмическая стимуляция — подход, при котором ритмы звуков напрямую воздействуют на мозговую активность, помогая снизить когнитивное напряжение и физические проявления тревоги.

Тревожность: поиск доступных способов облегчения

Тревожные расстройства остаются одной из наиболее распространенных проблем психического здоровья по всему миру. Традиционные методы лечения включают медикаментозную терапию и когнитивно-поведенческую психотерапию, однако оба подхода имеют ограничения. Лекарства могут вызывать побочные эффекты, а сеансы терапии требуют времени и финансовых ресурсов.

В связи с этим ученые активно ищут дополнительные и доступные способы снижения тревожности, и одним из таких методов становится цифровая музыкальная терапия. Специально подобранные аудиотреки можно использовать практически в любых условиях, что делает методику удобной для широкой аудитории.

Эксперимент: музыка против тревоги

В исследовании приняли участие 144 взрослых человека с умеренным уровнем тревожности, уже получавших медикаментозную поддержку для контроля симптомов. Участников случайным образом разделили на четыре группы.

  • Первая группа слушала 24 минуты розового шума, использованного как контроль.

  • Остальные три группы прослушивали музыку с аудиальной ритмической стимуляцией в течение 12, 24 или 36 минут.

До и после сеансов добровольцы заполняли стандартизированные психологические опросники, оценивающие уровень тревоги и эмоциональное состояние.

24 минуты — оптимальный результат

Результаты эксперимента показали, что музыка с ритмической стимуляцией заметно снижала как когнитивные, так и физические проявления тревожности по сравнению с розовым шумом. Участники также отмечали улучшение эмоционального состояния и общего самочувствия.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при прослушивании музыки в течение 24 минут. Сеанс такой длительности оказался столь же эффективным, как 36-минутный, и значительно превосходил 12-минутный вариант.

«Мы видим зависимость эффекта от длительности прослушивания. 24 минуты — оптимальный баланс: этого времени достаточно для заметного снижения тревожности, при этом не требуется значительных временных затрат», — пояснил профессор психологии Фрэнк Руссо, один из авторов исследования.

Музыка как дополнительный инструмент

Авторы исследования считают, что аудиопрограммы с ритмической стимуляцией могут стать полезным и удобным дополнением к традиционным методам управления стрессом и тревожностью. Они подчеркивают, что музыка не заменяет профессиональное лечение и требует дальнейших научных проверок для оценки долгосрочной эффективности.

Тем не менее, открытие подчеркивает потенциал цифровых и доступных инструментов психического здоровья, которые могут помочь миллионам людей в повседневной жизни справляться с тревожностью без значительных временных и финансовых затрат.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь