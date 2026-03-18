Иран официально подтвердил гибель Али Лариджани

«Я, раб Божий, воссоединился с Богом». Лариджани на протяжении многих лет занимал одну из центральных позиций в государственном аппарате, курируя переговоры по самым чувствительным вопросам безопасности, включая ядерную программу Ирана.

Противоречивые сведения о причинах смерти

Согласно данным агентства Fars, Лариджани погиб вместе с сыном, одним из заместителей и несколькими телохранителями в квартире своей дочери во время предполагаемого удара истребителей США и Израиля. Однако официальное заявление его офиса эту информацию опровергает, что добавляет напряжённости вокруг обстоятельств его смерти и подогревает слухи о скрытых операциях в Тегеране.

Реакция руководства Ирана и обещание мести

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи со смертью Лариджани и пообещал «суровую месть». Уже в первые часы после трагедии Иран объявил о новой волне ракетных ударов по Израилю, которые, по информации телеканала Press TV, стали 61-й в серии ответных действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Действия Тегерана направлены на демонстрацию решимости и готовности защищать национальные интересы, подчеркивая, что смерть Лариджани не останется без ответа.

Эскалация конфликта США–Израиль–Иран

Инцидент с Лариджани произошел на фоне продолжающейся третью неделю совместной операции США и Израиля против Ирана. В Тель-Авиве и Вашингтоне действия объясняют стремлением не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, при этом США угрожают уничтожить военный потенциал страны и призывают граждан свергнуть текущий режим. Иран в свою очередь подчеркивает готовность к обороне и пока не видит смысла в возобновлении переговоров, демонстрируя стратегическую выжидательную позицию.

Лариджани как символ и влияние на региональную безопасность

Смерть Али Лариджани — это не только личная трагедия для иранской элиты, но и значительный удар по системе национальной безопасности страны. Он был центральной фигурой в дипломатических переговорах, включая сложные международные контакты по ядерной программе, и его уход может существенно изменить баланс сил и усилить напряженность в регионе. Теперь мир внимательно следит за следующими шагами Тегерана, ожидая реакции на внешние удары и потенциальные внутренние перестановки в элите.