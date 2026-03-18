18.03.2026, 10:35

На каких автомобилях ездят заядлые курильщики

Новости Мира 0 440

Исследование, проведённое аналитическим проектом T-Data журнала Т-Ж, показало, что привычки водителей на автозаправках тесно связаны с маркой автомобиля, возрастом и даже временем суток. Эксперты проанализировали более 50 миллионов чеков российских водителей за год и выявили неожиданные закономерности в покупках табачных изделий, кофе и готовой еды. Данные были предоставлены «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Табачная зависимость «по маркам»

Сигареты входят в каждый четвёртый чек на АЗС, но чаще всего они появляются у водителей Lada, ГАЗ и Chevrolet. В их покупках табачные изделия встречаются в среднем в 33–34,7% случаев. Напротив, владельцы Geely, BMW, Mercedes и Haval приобретают сигареты значительно реже.

Аналитики подчеркивают, что связь между маркой автомобиля и покупкой сигарет не случайна: она отражает демографические и социальные особенности аудитории каждой марки. Владельцы отечественных автомобилей и более доступных моделей чаще делают небольшие, но регулярные покупки, включая сигареты, тогда как аудитория премиум-сегмента больше ориентирована на сопутствующие товары высокого ценового уровня.

Кофейный ритуал на заправках

Покупки кофе на АЗС тоже подчинены возрастным и половым различиям. Молодые женщины до 34 лет чаще мужчин берут горячие напитки в дороге, тогда как в старшем возрасте предпочтение смещается к мужской аудитории.

Пик кофейных продаж приходится на обеденные часы: с 12:00 до 14:00 фиксируется около 12% суточных покупок. Интересно, что зумеры больше склонны выбирать энергетики, а водители старшего поколения — традиционный кофе. Это отражает разные привычки и стиль жизни: молодёжь ищет быстрый стимулятор бодрости, а старшие водители предпочитают привычный кофе для поддержания концентрации на дороге.

Премиум и экономия: кто сколько тратит на сопутствующие товары

Владельцы автомобилей премиум-класса — BMW, Mercedes-Benz и Audi — тратят на заправках больше всего на сопутствующие товары. Вслед за ними идут водители Skoda и Volkswagen. Самыми экономными оказались владельцы Lada, ГАЗ и Honda.

Что касается готовой еды, то лидерами по её покупке стали водители китайских кроссоверов Geely и Haval. Владельцы ГАЗ и Lada гораздо реже берут сэндвичи, салаты и другие готовые продукты, что также соответствует общей экономической модели их поведения на АЗС.

Время, возраст и привычки: комплексный портрет покупателя

Результаты исследования показывают, что поведение водителей на заправках — это не просто случайный набор покупок. Оно формируется целым комплексом факторов: возраст, пол, марка автомобиля и время суток напрямую влияют на выбор товаров. Табачные изделия чаще покупают владельцы доступных марок, кофе — молодые женщины и старшие мужчины, готовую еду — владельцы определённых кроссоверов.

Таким образом, каждая заправка становится зеркалом привычек и предпочтений конкретной группы водителей. Информация может быть полезна как для сетей АЗС, так и для производителей сопутствующих товаров, стремящихся предлагать персонализированные акции и улучшать ассортимент.

Неожиданный вывод

Аналитики отмечают, что привычки водителей на АЗС могут многое сказать о их образе жизни и даже уровне дохода. Владелец Lada с сигаретой в руке вряд ли станет покупать дорогой кофе, а водитель премиального кроссовера скорее обратит внимание на качественные напитки и готовую еду. В этом смысле каждая поездка на АЗС превращается в социальный и демографический «срез» российского водителя.

