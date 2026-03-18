Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 12:31

Почему на мужской одежде пуговицы справа, а на женской — слева?

Новости Мира 0 578

В повседневной жизни мы редко задумываемся о мелочах, которые окружают нас с детства. Например, о том, что на мужской одежде пуговицы обычно расположены справа, а на женской — слева. Казалось бы, простая деталь, но за ней стоит многовековая история, переплетённая с культурой, модой и социальными привычками, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Gallo images
Фото: Gallo images

От оберегов до застёжек: пуговица через тысячелетия

Современная пуговица существует уже около пяти тысяч лет. Археологи находят самые древние образцы в долине реки Инд, где они использовались совсем не для застёгивания одежды. На первых порах это были амулеты и обереги — предметы, призванные защищать владельца от злых духов и недоброжелателей. В средневековой Руси пуговицы сохраняли такой статус особенно долго, оставаясь символом защиты и магической силы.

Застёгивать одежду с помощью пуговиц начали лишь в XIII веке. Первыми оценили их практическую ценность немецкие портные. На протяжении нескольких столетий пуговицы оставались предметом роскоши: их изготавливали из слоновой кости, серебра, золота и жемчуга. Обычные люди ещё долго обходились простыми завязками, а дорогие пуговицы украшали только дворянские наряды.

Правая рука — справа: мужская логика застёжки

Большинство людей на планете — около 85% — правши. Для них удобнее выполнять точные и мелкие движения правой рукой. Именно поэтому на мужской одежде пуговицы пришивают с правой стороны. Этот простой прием позволяет мужчине одеваться быстро и без посторонней помощи, что было особенно важно в эпоху, когда одежда могла быть сложной, но нужно было действовать самостоятельно.

Служанка на подхвате: женская логика застёжки

История женской одежды развивалась по иному пути. Со времён популярности корсетов аристократки зачастую не могли самостоятельно справляться с одеждой. Сотни деталей и аксессуаров требовали помощи. Поэтому пуговицы на женских нарядах пришивали слева: так служанке было удобнее стоять лицом к госпоже и застёгивать одежду правой рукой. Со временем это стало традицией, закрепившейся в массовой моде.

Пуговица как зеркало общества

Таким образом, расстановка пуговиц — это не просто дизайнерский каприз. Это исторический след, отражающий социальные роли, гендерные особенности и даже магические представления наших предков. Сегодня, глядя на привычный фасон рубашки или платья, мы видим не только практичное решение, но и многовековую историю, скрытую в крохотной детали гардероба.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь