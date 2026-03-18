Ученые выяснили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших

Учёные из Центрального института археологии раскрыли необычную практику древних римлян: вбивание металлических гвоздей в грудь умерших. Исследователи пришли к выводу, что эта странная традиция выполняла магическую функцию, защищая души покойных от возвращения в мир живых и ограждая их тела от злых сил. Подробности находки публикует Arkeonews, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Тайны Остиенского некрополя

Новая часть раскопок велась в Остиенском некрополе — одном из крупнейших кладбищ за пределами древнего Рима. Некрополь простирается вдоль Виа Остиенсе, дороги, соединявшей столицу с портовым городом Остия. Формировавшийся на протяжении нескольких столетий, он хранит разнообразные захоронения: от роскошных мавзолеев с фресками и надписями до простых земляных могил.

Во время раскопок археологи обнаружили несколько погребений поздней античности, где тела покоились прямо в земле. Во всех этих могилах исследователи заметили необычный элемент — металлические гвозди, аккуратно вбитые в грудную клетку скелетов.

Магическая «печать» на теле умершего

Практика вбивания гвоздей уже встречалась в римской археологии на территории различных провинций бывшей империи. Учёные объясняют её символическим и магическим смыслом. В римских верованиях, оказавших влияние этрусские традиции, гвозди обладали особой защитной силой.

«Физическая функция гвоздя — фиксировать и скреплять — переносилась и на духовный мир», — поясняют исследователи. «Считалось, что таким образом можно «закрепить» состояние смерти, чтобы душа умершего не смогла вернуться и потревожить живых. Кроме того, гвозди могли символически защищать тело от осквернения и оберегать дух от злых сил».

Символика смерти и защиты

Таким образом, гвозди в груди умерших — не просто странная или жестокая практика, а глубоко символический ритуал. Он отражает древнеримское понимание смерти как перехода, который необходимо «закрепить» и охранять. Эта находка позволяет лучше понять, как древние общества сочетали физические действия с магическими представлениями, а также как страх перед потусторонним миром влиял на погребальные обряды.