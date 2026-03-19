Солнце пошло в наступление: Землю накроет затяжной космический шторм почти на неделю

На Земле ожидается мощная магнитная буря, которая, по оценкам специалистов Институт космических исследований РАН , станет одной из самых сильных за последние месяцы. Согласно обновленным прогнозам, геомагнитные возмущения начнутся уже в четверг и продлятся почти шесть суток — вплоть до 24 марта, сообщает Lada.kz.

Фото: Artsiom P / Shutterstock

Геомагнитный удар: буря усилится и затянется

Ученые подчеркивают, что ситуация остается динамичной: за последние сутки расчеты пересматривались несколько раз, причем каждый новый прогноз указывал на усиление ожидаемой бури. Это говорит о том, что солнечная активность развивается по более напряженному сценарию, чем предполагалось ранее.

Почему буря будет такой сильной

Причины предстоящего геомагнитного шторма связаны сразу с несколькими мощными космическими факторами. Главный из них — поток солнечной плазмы, выброшенной в сторону Земли в результате недавних вспышек на Солнце. Эти потоки достигают магнитосферы планеты и вызывают ее возмущение.

Дополнительное влияние оказывают так называемые корональные дыры — области на Солнце с пониженной плотностью плазмы, через которые в космос вырываются ускоренные потоки солнечного ветра. Их сочетание с плазменными выбросами усиливает эффект и делает бурю более продолжительной и интенсивной.

Когда ждать пика и что изменится

Наиболее сильная фаза магнитной бури прогнозируется в период с 19 по 21 марта. Именно в эти дни Земля окажется под максимальным воздействием солнечной активности. В это время возможны наиболее заметные геофизические эффекты.

В частности, ученые не исключают появления полярных сияний на широтах 50–55 градусов, что значительно южнее их привычной зоны наблюдения. Это означает, что редкое атмосферное явление смогут увидеть жители регионов, где оно обычно не фиксируется.

Ослабление, но не окончание

После пикового периода буря начнет постепенно терять силу, однако полностью не исчезнет сразу. С 22 по 24 марта прогнозируется так называемый «хвост» геомагнитных возмущений — более слабая, но все еще ощутимая активность, связанная с продолжающимся влиянием корональных дыр.

Таким образом, Земля будет находиться под воздействием нестабильной космической погоды почти неделю, что делает этот эпизод одним из самых продолжительных за последнее время.

Что произошло на Солнце

Основой для столь мощной реакции магнитосферы стала крупная вспышка, зафиксированная 17 марта. В ходе этого события произошел выброс значительного объема плазмы в сторону Земли.

Дополнительным фактором стало разрушение протуберанца — плотного образования солнечного вещества, находившегося вблизи эпицентра вспышки. Его выброс увеличил массу и плотность направленного к Земле потока, что, в свою очередь, усилило потенциальное воздействие на магнитное поле планеты.