19.03.2026, 13:55

Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу по Украине

Новости Мира 0 858

В Брюсселе на пороге очередного саммита Европейского союза вспыхнула новая напряжённая ситуация, связанная с Украиной и поставками энергоносителей. Венгрия сделала жёсткий шаг, заявив, что не будет поддерживать решения Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока Киев не восстановит поставки нефти по ключевому нефтепроводу «Дружба», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что для его страны вопрос поставок нефти имеет первостепенное значение и не может быть жертвован ради единства ЕС. Перед началом саммита Орбан сообщил журналистам, что «я никогда не поддержу какие-либо решения здесь в пользу Украины, пока венгры по-прежнему не получают принадлежащую нам нефть».

По словам венгерского лидера, речь идёт о нефти, которую Украина в настоящий момент блокирует. Своим заявлением Орбан фактически поставил Европейский союз перед выбором: поддерживать Киев или учитывать интересы Будапешта в энергетической сфере.

Словакия повторяет венгерский ультиматум

Не только Венгрия выразила своё недовольство позицией Брюсселя. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщил, что не поддержит заключения саммита ЕС по Украине из-за отсутствия упоминания ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». По его словам, Братислава просила включить в итоговый документ специальные положения, касающиеся трубопровода, однако в ЕС отказались это сделать.

Таким образом, два государства Центральной Европы открыто ставят вопрос об учёте своих национальных энергетических интересов при обсуждении украинской темы на уровне всего союза. Это создаёт напряжение внутри ЕС и ставит под сомнение возможность единогласного принятия решений по Украине на предстоящем саммите.

Саммит ЕС под знаком энергетической дипломатии

Саммит ЕС, который проходит в Брюсселе 19–20 марта, обещает стать одним из самых насыщенных за последнее время. Наряду с традиционными темами безопасности и внешней политики, особое внимание участников будет сосредоточено на вопросах энергетической безопасности.

Эксперты отмечают, что венгерский ультиматум демонстрирует растущее значение энергетической политики для стран Центральной и Восточной Европы. В сложившейся ситуации решения по Украине и по поддержке Киева могут оказаться прямо зависимыми от договорённостей по поставкам нефти, что делает предстоящий саммит особенно напряжённым.

