18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.32
553.37
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 19:45

Трамп угрожает «Газовой бомбой»: крупнейшее месторождение Ирана под ударом

Новости Мира 0 560

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на беспрецедентный уровень. Президент США Дональд Трамп направил прямое предупреждение Ирану: в случае новых атак на Катар американские силы могут нанести удар по крупнейшему в мире газовому месторождению «Южный Парс». Эксперты предупреждают о рисках для глобальной энергетики и возможной новой фазе эскалации в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Израильские удары и иранский ответ

18 марта израильские ВВС нанесли удары по объектам нефтегазовой отрасли Ирана, что стало очередным витком напряженности в регионе. В Тегеране ответили угрозой мощного удара, нацеленного на объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре. Иран заявил, что эти объекты теперь рассматриваются как «законные цели».

На практике это уже привело к нападению на катарскую компанию Qatar Energy, ударив по её СПГ-комплексу в Рас-Лаффане — одном из ключевых центров по производству сжиженного газа. Реакция мирового сообщества была мгновенной: энергетические рынки ощутили влияние инцидента, а напряжение в Персидском заливе усилилось.

Жесткий ультиматум США

После иранской атаки Дональд Трамп опубликовал резкое заявление на платформе Truth Social, в котором предупредил о готовности нанести удар по месторождению «Южный Парс» в случае новых действий Ирана против Катара. Президент США подчеркнул, что подобные меры будут беспрецедентными, но необходимыми для защиты ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона.

Трамп отметил, что США не были осведомлены о планах Израиля атаковать «Южный Парс», а Катар не имел никакого отношения к первоначальным ударам. При этом президент США выразил надежду, что дальнейших атак на стратегические объекты удастся избежать, но готов действовать решительно, если ситуация повторится.

Реакция России и международного сообщества

В России резкие заявления Трампа вызвали тревогу экспертов и официальных лиц. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал происходящее «переломным моментом» для мировой экономики. Он подчеркнул последствия ударов по СПГ-комплексу в катарском Рас-Лаффане, отметив их «катастрофическое влияние для Европы».

Мировые энергетические рынки отреагировали мгновенно. Стоимость фьючерсов на сжиженный природный газ в Европе взлетела на 35%, сигнализируя о возможных перебоях поставок и дефиците ресурсов. Ситуация усугубляется высоким спросом со стороны Европы и конкуренцией со стороны Азии, что делает глобальный рынок особенно уязвимым.

Новая фаза конфликта и угрозы для глобальной энергетики

По оценкам экспертов The Wall Street Journal, усиление ударов по нефтегазовой инфраструктуре Персидского залива выводит американо-израильско-иранский конфликт на новый, опасный уровень. Нарушения в поставках могут затронуть весь мир, выходя за рамки закрытия Ормузского пролива.

Мартин Сеньор, глава отдела ценообразования СПГ в Argus Media, отметил, что восстановление инфраструктуры после повреждений может занять годы и повлиять на долгосрочные поставки газа. Представитель консалтинговой компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер добавил, что сокращение экспорта может заставить Турцию увеличивать закупки газа у России или активнее выходить на рынок СПГ, что дополнительно усиливает глобальные экономические и геополитические риски.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
