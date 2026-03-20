Трамп угрожает «Газовой бомбой»: крупнейшее месторождение Ирана под ударом

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на беспрецедентный уровень. Президент США Дональд Трамп направил прямое предупреждение Ирану: в случае новых атак на Катар американские силы могут нанести удар по крупнейшему в мире газовому месторождению «Южный Парс». Эксперты предупреждают о рисках для глобальной энергетики и возможной новой фазе эскалации в регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Израильские удары и иранский ответ

18 марта израильские ВВС нанесли удары по объектам нефтегазовой отрасли Ирана, что стало очередным витком напряженности в регионе. В Тегеране ответили угрозой мощного удара, нацеленного на объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре. Иран заявил, что эти объекты теперь рассматриваются как «законные цели».

На практике это уже привело к нападению на катарскую компанию Qatar Energy, ударив по её СПГ-комплексу в Рас-Лаффане — одном из ключевых центров по производству сжиженного газа. Реакция мирового сообщества была мгновенной: энергетические рынки ощутили влияние инцидента, а напряжение в Персидском заливе усилилось.

Жесткий ультиматум США

После иранской атаки Дональд Трамп опубликовал резкое заявление на платформе Truth Social, в котором предупредил о готовности нанести удар по месторождению «Южный Парс» в случае новых действий Ирана против Катара. Президент США подчеркнул, что подобные меры будут беспрецедентными, но необходимыми для защиты ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона.

Трамп отметил, что США не были осведомлены о планах Израиля атаковать «Южный Парс», а Катар не имел никакого отношения к первоначальным ударам. При этом президент США выразил надежду, что дальнейших атак на стратегические объекты удастся избежать, но готов действовать решительно, если ситуация повторится.

Реакция России и международного сообщества

В России резкие заявления Трампа вызвали тревогу экспертов и официальных лиц. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал происходящее «переломным моментом» для мировой экономики. Он подчеркнул последствия ударов по СПГ-комплексу в катарском Рас-Лаффане, отметив их «катастрофическое влияние для Европы».

Мировые энергетические рынки отреагировали мгновенно. Стоимость фьючерсов на сжиженный природный газ в Европе взлетела на 35%, сигнализируя о возможных перебоях поставок и дефиците ресурсов. Ситуация усугубляется высоким спросом со стороны Европы и конкуренцией со стороны Азии, что делает глобальный рынок особенно уязвимым.

Новая фаза конфликта и угрозы для глобальной энергетики

По оценкам экспертов The Wall Street Journal, усиление ударов по нефтегазовой инфраструктуре Персидского залива выводит американо-израильско-иранский конфликт на новый, опасный уровень. Нарушения в поставках могут затронуть весь мир, выходя за рамки закрытия Ормузского пролива.

Мартин Сеньор, глава отдела ценообразования СПГ в Argus Media, отметил, что восстановление инфраструктуры после повреждений может занять годы и повлиять на долгосрочные поставки газа. Представитель консалтинговой компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер добавил, что сокращение экспорта может заставить Турцию увеличивать закупки газа у России или активнее выходить на рынок СПГ, что дополнительно усиливает глобальные экономические и геополитические риски.