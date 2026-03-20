19.03.2026, 20:35

«Голый в мусорном пакете»: адвокат Тиммы бросила громкое обвинение Седоковой

Новости Мира 0 633

В ходе очередного судебного заседания по делу о разделе имущества известного баскетболиста Яниса Тиммы адвокат его семьи, Маргарита Гаврилова, сделала резкое обращение к бывшей супруге спортсмена, певице Анне Седоковой. Несмотря на то, что сама Седокова на слушании не присутствовала, слова Гавриловой разлетелись по СМИ, вызвав новый виток общественного обсуждения громкого скандала, сообщает Lada.kz. 

Фото: championat.com
Сложное дело и неожиданные обвинения

По информации издания Super, Гаврилова назвала процесс особенно сложным и эмоционально насыщенным. В своем выступлении адвокат обратилась напрямую к Седоковой с крайне резкой формулировкой:

«Став безумно богатой женщиной, вас не мучают по ночам кошмары о том, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?» — подчеркнула она, намекая на якобы имевшее место унизительное обращение к Тимме.

Кроме того, Гаврилова подвергла сомнению правдивость некоторых личных историй Седоковой, связанных с насилием в детстве. Адвокат заявила, что певица могла выдумать эту драматическую ситуацию. В качестве «доказательства» Гаврилова упомянула аналогичную историю бывшей жены баскетболиста Яниса Саны Оши, которая, по словам адвоката, также была публично обсуждена с участием Тиммы.

Трагическая смерть Тиммы и последующие споры

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года, в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его тело было найдено в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Как отмечает Telegram-канал Baza, еще с октября 2024 года поклонники заметили тревожные признаки депрессии у спортсмена, предположительно связанные с расставанием с певицей.

После трагической смерти Тиммы между его семьей и Седоковой разгорелись судебные разбирательства по поводу наследства и имущества баскетболиста. Сама певица утверждает, что зарабатывает средства исключительно своим трудом, и подчеркивает, что Тимма не оставил сына без наследства.

Скандал и общественный резонанс

Слова адвоката Гавриловой вновь разожгли обсуждения в соцсетях и СМИ, вызвав бурную реакцию как поклонников Седоковой, так и сторонников семьи Тиммы. Тема личных конфликтов и финансовых претензий к известным личностям всегда вызывает повышенный интерес, однако в этот раз внимание приковано и к эмоциональной стороне спора — предполагаемому насилию и унижению, которые, по версии адвоката, могли иметь место между супругами.

Судебное разбирательство продолжается, и новые слушания, как ожидается, могут раскрыть ещё больше деталей личной жизни баскетболиста и певицы, а также официально определить правовые аспекты раздела имущества.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь