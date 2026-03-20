Китай предложил обменять лишние килограммы на мясо

В провинции Цзянсу, на востоке Китая, запустили необычную инициативу, которая сочетает заботу о здоровье и неожиданный стимул для похудения. Жителям предложили обменивать сброшенные килограммы на мясные деликатесы — говяжьи субпродукты, язык и даже хвост. Такая нестандартная акция уже привлекла внимание местных СМИ и международной прессы, включая South China Morning Post (SCMP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Акция стартовала 9 марта в общине Шаньбэй района Лянси города Уси. Через социальные сети местные власти предложили жителям принять участие в программе, мотивируя людей вести здоровый образ жизни. С момента объявления кампании уже более 2400 человек выразили желание участвовать и подали заявки.
Суть инициативы проста: каждый сброшенный 0,5 килограмма веса будет обмениваться на определенный вид говядины. Однако участие в программе ограничено — подать заявку могут только жители, которые платят социальное обеспечение или медицинскую страховку в регионе. При этом индекс массы тела (ИМТ) участников должен превышать 23, что чуть ниже верхней границы нормы по международным стандартам (18,5–24,9).
По мнению Всемирной организации здравоохранения, для некоторых групп населения Азии могут быть актуальны более низкие значения ИМТ, чем те, что указываются в международных рекомендациях. Дополнительно к этому, для женщин объем талии должен превышать 80 см, а для мужчин — 90 см. Эти показатели позволяют определить, кто действительно может извлечь пользу из программы и безопасно снизить вес.
Желающие участвовать могут подать заявки до 20 марта. После этого участники пройдут процедуру взвешивания в специально оборудованных местах в период с 23 по 27 марта. Власти обещают тщательно фиксировать все данные и составить досье на каждого участника.
Сама программа рассчитана на длительный срок: с 1 по 10 января следующего года участники смогут продемонстрировать достигнутые результаты комиссии, которая оценит, кто действительно сбросил лишний вес и сможет получить мясное поощрение.
Эксперты отмечают, что инициатива в Китае объединяет сразу несколько факторов: она стимулирует борьбу с ожирением, поддерживает социально значимые привычки вроде здорового питания, и одновременно привлекает внимание к необычному виду поощрения. Кампания быстро стала вирусной в социальных сетях, обсуждается в национальных и международных медиа, а сама концепция — обмена лишнего веса на мясо — вызывает широкий резонанс и споры о методах мотивации для здорового образа жизни.
