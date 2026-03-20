Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
20.03.2026, 07:16

Китай предложил обменять лишние килограммы на мясо

Новости Мира

В провинции Цзянсу, на востоке Китая, запустили необычную инициативу, которая сочетает заботу о здоровье и неожиданный стимул для похудения. Жителям предложили обменивать сброшенные килограммы на мясные деликатесы — говяжьи субпродукты, язык и даже хвост. Такая нестандартная акция уже привлекла внимание местных СМИ и международной прессы, включая South China Morning Post (SCMP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: russian.china.org.cn
Фото: russian.china.org.cn

Как работает «обмен лишнего веса на мясо»

Акция стартовала 9 марта в общине Шаньбэй района Лянси города Уси. Через социальные сети местные власти предложили жителям принять участие в программе, мотивируя людей вести здоровый образ жизни. С момента объявления кампании уже более 2400 человек выразили желание участвовать и подали заявки.

Суть инициативы проста: каждый сброшенный 0,5 килограмма веса будет обмениваться на определенный вид говядины. Однако участие в программе ограничено — подать заявку могут только жители, которые платят социальное обеспечение или медицинскую страховку в регионе. При этом индекс массы тела (ИМТ) участников должен превышать 23, что чуть ниже верхней границы нормы по международным стандартам (18,5–24,9).

Критерии участия и рекомендации экспертов

По мнению Всемирной организации здравоохранения, для некоторых групп населения Азии могут быть актуальны более низкие значения ИМТ, чем те, что указываются в международных рекомендациях. Дополнительно к этому, для женщин объем талии должен превышать 80 см, а для мужчин — 90 см. Эти показатели позволяют определить, кто действительно может извлечь пользу из программы и безопасно снизить вес.

Процесс регистрации и контроль результатов

Желающие участвовать могут подать заявки до 20 марта. После этого участники пройдут процедуру взвешивания в специально оборудованных местах в период с 23 по 27 марта. Власти обещают тщательно фиксировать все данные и составить досье на каждого участника.

Сама программа рассчитана на длительный срок: с 1 по 10 января следующего года участники смогут продемонстрировать достигнутые результаты комиссии, которая оценит, кто действительно сбросил лишний вес и сможет получить мясное поощрение.

Социальный и культурный контекст

Эксперты отмечают, что инициатива в Китае объединяет сразу несколько факторов: она стимулирует борьбу с ожирением, поддерживает социально значимые привычки вроде здорового питания, и одновременно привлекает внимание к необычному виду поощрения. Кампания быстро стала вирусной в социальных сетях, обсуждается в национальных и международных медиа, а сама концепция — обмена лишнего веса на мясо — вызывает широкий резонанс и споры о методах мотивации для здорового образа жизни.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь