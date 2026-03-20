Китай предложил обменять лишние килограммы на мясо

В провинции Цзянсу, на востоке Китая, запустили необычную инициативу, которая сочетает заботу о здоровье и неожиданный стимул для похудения. Жителям предложили обменивать сброшенные килограммы на мясные деликатесы — говяжьи субпродукты, язык и даже хвост. Такая нестандартная акция уже привлекла внимание местных СМИ и международной прессы, включая South China Morning Post (SCMP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Как работает «обмен лишнего веса на мясо»

Акция стартовала 9 марта в общине Шаньбэй района Лянси города Уси. Через социальные сети местные власти предложили жителям принять участие в программе, мотивируя людей вести здоровый образ жизни. С момента объявления кампании уже более 2400 человек выразили желание участвовать и подали заявки.

Суть инициативы проста: каждый сброшенный 0,5 килограмма веса будет обмениваться на определенный вид говядины. Однако участие в программе ограничено — подать заявку могут только жители, которые платят социальное обеспечение или медицинскую страховку в регионе. При этом индекс массы тела (ИМТ) участников должен превышать 23, что чуть ниже верхней границы нормы по международным стандартам (18,5–24,9).

Критерии участия и рекомендации экспертов

По мнению Всемирной организации здравоохранения, для некоторых групп населения Азии могут быть актуальны более низкие значения ИМТ, чем те, что указываются в международных рекомендациях. Дополнительно к этому, для женщин объем талии должен превышать 80 см, а для мужчин — 90 см. Эти показатели позволяют определить, кто действительно может извлечь пользу из программы и безопасно снизить вес.

Процесс регистрации и контроль результатов

Желающие участвовать могут подать заявки до 20 марта. После этого участники пройдут процедуру взвешивания в специально оборудованных местах в период с 23 по 27 марта. Власти обещают тщательно фиксировать все данные и составить досье на каждого участника.

Сама программа рассчитана на длительный срок: с 1 по 10 января следующего года участники смогут продемонстрировать достигнутые результаты комиссии, которая оценит, кто действительно сбросил лишний вес и сможет получить мясное поощрение.

Социальный и культурный контекст

Эксперты отмечают, что инициатива в Китае объединяет сразу несколько факторов: она стимулирует борьбу с ожирением, поддерживает социально значимые привычки вроде здорового питания, и одновременно привлекает внимание к необычному виду поощрения. Кампания быстро стала вирусной в социальных сетях, обсуждается в национальных и международных медиа, а сама концепция — обмена лишнего веса на мясо — вызывает широкий резонанс и споры о методах мотивации для здорового образа жизни.