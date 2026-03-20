У шахматиста из заднего прохода извлекли слона и ферзя

В Уфе произошёл удивительный случай, который мог бы стать сюжетом для комедийного сериала, если бы не его реальная медицинская сторона. 41-летний мужчина обратился в местную больницу после того, как решил «развлечь себя» во время одиночной шахматной партии и попал в крайне необычную ситуацию, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram-канал «Mash»

По информации Telegram-канала «Mash», пациент заявил врачам, что проглотил одну шахматную фигуру. Однако во время осмотра специалисты обнаружили, что в прямой кишке мужчины находится не одна, а сразу две фигуры – слон и ферзь.

Причина курьёза: скука или странное развлечение?

Как выяснилось, мужчина засунул фигуры в анальное отверстие из-за скуки, пытаясь разнообразить времяпрепровождение после «нудной партии с самим собой». Эта необычная попытка развлечения привела к необходимости хирургического вмешательства. Врачи провели операцию и извлекли из организма слона и ферзя, завершив тем самым весьма необычную шахматную партию.

Не первый случай: Уфа удивляет медицинские хроники

Это далеко не первый подобный курьёзный случай в Уфе. В феврале 35-летний мужчина решил ради шутки засунуть себе стеклянный стакан. Сначала он надеялся, что предмет выйдет естественным путём, но когда этого не произошло, попытка самостоятельно извлечь стакан закончилась его трещиной. Тогда мужчине также пришлось обратиться в больницу, где врачам пришлось удалять предмет хирургическим путём.

Эти случаи вызывают не только удивление и смех, но и служат напоминанием о том, как опасны могут быть необдуманные шутки с предметами, не предназначенными для человеческого тела.