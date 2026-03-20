20 марта — День весеннего равноденствия. Каким знакам зодиака повезет, а кого ждут трудности

20 марта 2026 года мир встречает уникальное астрономическое и астрологическое событие — весеннее равноденствие. В этот день, когда день и ночь становятся равными, начинается новый астрологический цикл, открывающий перед людьми возможности обновления и перемен. В Северном полушарии прибавляется солнечной энергии, а с этим моментом стартует период Овнов, символизирующий активность, движение и пробуждение жизненных сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на Starhit .

День равновесия и энергия нового начала

Весеннее равноденствие всегда считалось символом равновесия — гармонии между светом и тьмой, между активностью и покоем. В 2026 году оно наступит в 19:46 по местному времени. Астрологи отмечают, что это событие идеально подходит для постановки целей, важных решений и духовного очищения. Алена Григ, основатель Школы европейской астрологии ASTROGRIG, уверена, что именно в этот день многие смогут почувствовать прилив сил и вдохновение для новых начинаний.

Огненные знаки в центре внимания

Особенно благоприятный период наступает для Овнов, Львов и Стрельцов. По словам астролога, их «звездный час» сопровождается мощным энергетическим подъемом: огненная стихия пробуждается, и этот момент следует использовать для активных действий. Ритуалы на исполнение желаний, планирование важных встреч и начинаний будут особенно эффективны благодаря поддержке планетарных энергий. Для этих знаков важно не откладывать дела на потом, а смело идти к целям.

Тревожная активность для водных и земных знаков

Раки, Козероги и Весы могут ощутить противоположные тенденции. Наступление весны, смена ритма и увеличение солнечного света могут вызывать апатию, сомнения в себе и чувство незащищенности. Астролог советует этим знакам уделить внимание внутреннему очищению и контактам с природой. Генеральная уборка, медитации и духовные практики помогут синхронизироваться с циклом жизни, не сопротивляясь естественному потоку событий.

Нейтральные и кармические влияния

Для Тельцов, Рыб и Скорпионов весеннее равноденствие в 2026 году совпадает с окончанием ретроградного Меркурия, что делает этот день временем решений, закрытия старых вопросов и избавления от неуверенности. Девы и Близнецы получают возможность оставить прошлые ошибки позади и начать продуктивную работу, опираясь на свежие идеи. Водолеи же переживут день без значительных перемен — влияние равноденствия будет для них нейтральным, и им достаточно следовать общим рекомендациям по встрече этого события.

Как встретить день равноденствия

Астрологи подчеркивают: этот день следует отмечать активно. Самый популярный ритуал — загадывание желания на новый астрологический цикл. Для этого выбирают свечу, зажигают её на рассвете и дают прогореть до конца. Важно соблюдать правила пожарной безопасности. Накануне можно устроить разгрузочный день, а после ритуала — завтрак, активирующий как духовное, так и телесное начало. Для Ракам, Козерогам и Весам рекомендуется уделить внимание очищению пространства и внутреннему детоксу, чтобы отпустить прошлые решения и негативные эмоции.

Энергия весны как шанс для обновления

Весеннее равноденствие — не просто астрономическое событие. Это время, когда природа, человек и космос оказываются в гармонии. Сбалансированное сочетание светлой энергии Солнца и равновесия дня и ночи помогает осознать важность личного обновления. Использование этого дня для постановки целей, очищения и активных действий может стать переломным моментом в личной и профессиональной жизни каждого человека.