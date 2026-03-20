20.03.2026, 12:34

Анна Курникова раскрыла пол и имя четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса

Новости Мира

Экс-теннисистка Анна Курникова поделилась долгожданной новостью о пополнении в семье. На своей странице в Instagram спортсменка впервые рассказала о рождении четвертого ребенка — сына, которого пара назвала Ромео. Мальчик появился на свет еще три месяца назад, 17 декабря 2025 года, однако родители решили не афишировать радостное событие сразу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: enriqueiglesias/Instagram
На совместном семейном фото Курникова подписала: «Люси + Николас + Мария + Ромео = любовь», демонстрируя, что в семье царит гармония и счастье.

Долгие годы вместе: история любви без официальной регистрации

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились еще в 2001 году во время съемок клипа на песню «Escape». На протяжении более 20 лет пара сохраняла свои отношения в частной жизни, не оформляя официальный брак.

16 декабря 2017 года в семье появились двойняшки — Николас и Люси, а 30 января 2020 года родилась дочь Мария. Интересно, что спортсменка дала дочери русское имя, отражая культурное наследие своей семьи и подчеркивая значимость корней.

Лишь в 2023 году стало известно о тайной свадьбе пары, когда об этом рассказал брат певца Хулио. Сами супруги до этого момента не комментировали торжество, сохраняя интимность своей жизни.

Семья многоязычная: испанский, английский и русский

Энрике Иглесиас неоднократно признавался, что дома общение ведется сразу на трех языках: испанском, английском и русском. Певцу особенно сложно дается русский, однако он активно учится и даже может вести простую беседу.

«Я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить. Анна — отличный учитель», — делился Иглесиас, показывая, что семейная жизнь у пары гармонична не только эмоционально, но и культурно.

Четвертое чудо: новый этап семейной жизни

С рождением Ромео семья Курниковой и Иглесиаса вступает в новый этап. Пара, известная своей сдержанностью в медийном пространстве, вновь продемонстрировала умение сохранять личное пространство и делиться важными событиями лишь тогда, когда считает нужным. Рождение четвертого ребенка подтверждает, что их союз продолжает крепнуть, а внимание фанатов и СМИ сосредоточено на радостных моментах семьи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь