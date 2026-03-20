Температура воды в Каспийском море
20.03.2026, 14:21

США могут инсценировать «новый 11 сентября» в конфликте с Ираном

Новости Мира 0 402

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Газета.Ru» выразил опасения, что Соединенные Штаты могут попытаться устроить провокацию, напоминающую трагедию 11 сентября 2001 года, чтобы обвинить Иран в нападении и оправдать широкомасштабное военное вторжение. По мнению аналитика, такой шаг позволил бы Вашингтону создать повод для начала наземной операции с использованием полумиллионного контингента американских войск на территории Ирана, сообщает Lada.kz. 

Фото: en.wikipedia.org

Сценарии эскалации: наземная операция против острова Харк

Кнутов отметил два возможных варианта развития конфликта. Первый предполагает прямую наземную операцию, включая попытку захвата острова Харк. Однако эксперт считает такую стратегию крайне рискованной. По его словам, любая высадка десанта на Харк способна вызвать ответные удары со стороны Ирана по нефтеперерабатывающим предприятиям и танкерам, что приведет к масштабным пожарам и экологической катастрофе. В этом случае могут пострадать как американские, так и израильские военные, что сделает операцию слишком дорогостоящей и опасной.

Провокация «в стиле 11 сентября» как единственный вариант

В сложившихся условиях, считает Кнутов, Вашингтону может остаться лишь один выход — организация провокации, которая создаст впечатление, будто Иран ответственен за массовые жертвы среди американского населения. Уже внутри США ведутся обсуждения возможных сценариев таких действий, отметил эксперт.

Потенциальные мишени и последствия

Кнутов уточнил, что потенциальная провокация может быть направлена на высокопоставленных американских чиновников, включая главы Пентагона и Госдепартамента. Возможен взрыв или иной террористический акт, в результате которого пострадает большое число мирных граждан. Такой инцидент создаст необходимые аргументы для президента Дональда Трампа, чтобы начать наземную кампанию против Ирана, для которой потребуется около 500 тысяч солдат.

Иранский конфликт по «иракскому сценарию»

Эксперт подчеркнул, что в случае реализации провокации США смогут вести длительные боевые действия в Иране, используя сценарий, напоминающий войну в Ираке. При этом Трамп получит возможность представить себя в роли защитника и спасителя, а не лидера, который провалил операцию. Таким образом, даже в условиях высоких рисков и возможных потерь у американской администрации появятся веские политические аргументы для оправдания военной кампании.

