Нетаньяху с шестью пальцами: фейк, пророчество или галлюцинация ИИ?

В последние недели интернет взорвали изображения и видео, на которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы демонстрирует шесть пальцев на руке. Скриншоты и ролики мгновенно стали вирусными, вызвав волну слухов о здоровье израильского лидера и породив целую сеть теорий заговора. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя этот феномен, назвал подобные материалы продуктом ошибок искусственного интеллекта и так называемых «галлюцинаций нейросетей», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Кадр из видео

Галлюцинации нейросетей: когда технологии вводят в заблуждение

По словам Пушкова, современные нейросети способны создавать изображения и видео с явными искажениями, которые выглядят как настоящие, но не имеют под собой фактической основы. «Шесть пальцев на руке Нетаньяху — один из самых безобидных примеров таких ошибок, — отмечает сенатор. — Но теперь премьер вынужден с иронией показывать, что у него пять пальцев на правой руке».

Эти явления не ограничиваются лишь пальцами. В сети появляются видео и снимки, где внешность политика выглядит странно, зубы исчезают, лицо искажено. Многие пользователи считают, что именно нейросети используются для сокрытия реального состояния дел, усиливая информационную путаницу вокруг здоровья Нетаньяху.

Реакция премьера: ирония вместо паники

15 марта сам Нетаньяху решил ответить на слухи. Он опубликовал в соцсети X короткое видео из кофейни, в котором с юмором продемонстрировал руку и подчеркнул, что пальцев у него пять.

«Хочешь посчитать количество пальцев? Могу показать! — Вот. Видишь?» — сказал премьер, добавив слова благодарности гражданам за поддержку и уверенность, которую они придают правительству и армии.

Этот шаг позволил временно снизить накал дискуссий, однако подозрения о реальном состоянии здоровья премьера продолжали циркулировать.

Теории заговора и публичные домыслы

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в X заявила, что власти США и Израиля скрывают правду о состоянии Биби Нетаньяху. По ее мнению, существует целенаправленное молчание, которое должно предотвратить разглашение информации. Похожие версии высказывали профессор Хельсинкского университета Томас Малинен и основатель Megaupload Ким Дотком.

Малинен предположил, что премьер может быть мертв, назвав его «просто дьяволом» в контексте политической линии и личных амбиций. Дотком связывает слухи о возможной смерти Нетаньяху с религиозным пророчеством о «последнем премьер-министре Израиля» и отмечает подозрительное молчание его сына Яира.

Экспертная оценка: нейрофейки и информационный шум

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев подчеркнул, что видеоролики с явными признаками генерации нейросетями — лишние пальцы, искажения лица и зубов — не являются достоверными эфирами израильского телевидения. Плохое качество видео, по его словам, является явным сигналом того, что материал сделан искусственно.

Политолог и востоковед Дмитрий Бридже добавил, что даже гипотетическое исчезновение Нетаньяху не повлекло бы автоматического кризиса в управлении Израилем.

«Стратегическая линия Израиля не зависит исключительно от фигуры премьера, — отметил эксперт. — Система безопасности опирается на устойчивую связку армии, спецслужб и кабинета безопасности».

Жесткая линия и общественное восприятие

По мнению аналитиков, поддержка жесткой линии в отношении Ирана, Хезболлы и Газы сохраняется у значительной части израильского общества. Поэтому любые слухи о судьбе премьера не способны резко изменить политическую ситуацию. Вместе с тем, случаи «нейрофейков» показывают, как легко современные технологии могут искажать восприятие событий и порождать панические домыслы.