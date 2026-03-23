Нетаньяху с шестью пальцами: фейк, пророчество или галлюцинация ИИ?

В последние недели интернет взорвали изображения и видео, на которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы демонстрирует шесть пальцев на руке. Скриншоты и ролики мгновенно стали вирусными, вызвав волну слухов о здоровье израильского лидера и породив целую сеть теорий заговора. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя этот феномен, назвал подобные материалы продуктом ошибок искусственного интеллекта и так называемых «галлюцинаций нейросетей», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам Пушкова, современные нейросети способны создавать изображения и видео с явными искажениями, которые выглядят как настоящие, но не имеют под собой фактической основы. «Шесть пальцев на руке Нетаньяху — один из самых безобидных примеров таких ошибок, — отмечает сенатор. — Но теперь премьер вынужден с иронией показывать, что у него пять пальцев на правой руке».
Эти явления не ограничиваются лишь пальцами. В сети появляются видео и снимки, где внешность политика выглядит странно, зубы исчезают, лицо искажено. Многие пользователи считают, что именно нейросети используются для сокрытия реального состояния дел, усиливая информационную путаницу вокруг здоровья Нетаньяху.
15 марта сам Нетаньяху решил ответить на слухи. Он опубликовал в соцсети X короткое видео из кофейни, в котором с юмором продемонстрировал руку и подчеркнул, что пальцев у него пять.
«Хочешь посчитать количество пальцев? Могу показать! — Вот. Видишь?» — сказал премьер, добавив слова благодарности гражданам за поддержку и уверенность, которую они придают правительству и армии.
Этот шаг позволил временно снизить накал дискуссий, однако подозрения о реальном состоянии здоровья премьера продолжали циркулировать.
Американская журналистка Кэндис Оуэнс в X заявила, что власти США и Израиля скрывают правду о состоянии Биби Нетаньяху. По ее мнению, существует целенаправленное молчание, которое должно предотвратить разглашение информации. Похожие версии высказывали профессор Хельсинкского университета Томас Малинен и основатель Megaupload Ким Дотком.
Малинен предположил, что премьер может быть мертв, назвав его «просто дьяволом» в контексте политической линии и личных амбиций. Дотком связывает слухи о возможной смерти Нетаньяху с религиозным пророчеством о «последнем премьер-министре Израиля» и отмечает подозрительное молчание его сына Яира.
Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев подчеркнул, что видеоролики с явными признаками генерации нейросетями — лишние пальцы, искажения лица и зубов — не являются достоверными эфирами израильского телевидения. Плохое качество видео, по его словам, является явным сигналом того, что материал сделан искусственно.
Политолог и востоковед Дмитрий Бридже добавил, что даже гипотетическое исчезновение Нетаньяху не повлекло бы автоматического кризиса в управлении Израилем.
«Стратегическая линия Израиля не зависит исключительно от фигуры премьера, — отметил эксперт. — Система безопасности опирается на устойчивую связку армии, спецслужб и кабинета безопасности».
По мнению аналитиков, поддержка жесткой линии в отношении Ирана, Хезболлы и Газы сохраняется у значительной части израильского общества. Поэтому любые слухи о судьбе премьера не способны резко изменить политическую ситуацию. Вместе с тем, случаи «нейрофейков» показывают, как легко современные технологии могут искажать восприятие событий и порождать панические домыслы.
Комментарии0 комментарий(ев)