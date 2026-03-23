Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.03.2026, 09:36

Самый дорогой объект в истории человечества

Новости Мира

Когда мы думаем о самых дорогих вещах в мире, на ум приходят шедевры искусства, редкие ювелирные украшения или коллекционные автомобили. Но все эти сокровища меркнут по сравнению с объектом, чья стоимость исчисляется триллионом долларов. И он не хранится в музее и даже не стоит на выставке частной коллекции. Он непрерывно кружит над нашей планетой — это Международная космическая станция, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: pikabu.ru

Проект века: десятилетия строительства и десятки стран

Создание станции длилось десятилетиями, и в этом беспрецедентном проекте участвовали десятки стран. Каждый модуль станции доставлялся в космос отдельной миссией, а стоимость запусков составила миллиарды долларов. По словам экономистов, совокупная стоимость станции превышает триллион долларов, и эта цифра продолжает расти вместе с развитием новых технологий и добавлением новых модулей.

Лаборатория невесомости: уникальные исследования для медицины и технологий

Международная космическая станция стала настоящей лабораторией под открытым небом — точнее, в космосе. Здесь проводятся эксперименты, невозможные на Земле. Учёные изучают влияние невесомости на человеческий организм, что открывает новые горизонты для медицины и помогает разрабатывать методы лечения различных заболеваний.

Помимо биомедицинских исследований, на станции тестируют новые материалы, многие из которых уже нашли применение в промышленности на Земле. Каждая экспериментальная миссия приносит уникальные данные, а их практическое значение трудно переоценить.

Миллиарды на поддержание: стоимость не только в цифрах

Обслуживание станции обходится в миллиарды долларов ежегодно. Поддержка её работы требует круглосуточного контроля, обслуживания систем жизнеобеспечения и регулярной доставки грузов и топлива. Но ценность станции заключается не только в финансовых затратах. Она стала символом международного сотрудничества и примером того, что страны могут объединять усилия ради науки и исследований.

Экономисты отмечают, что ни один объект на Земле не приближается к такой стоимости. Даже самые дорогие здания или инфраструктурные проекты стоят в десятки раз меньше, чем эта плавающая лаборатория в космосе.

Путь к будущему: подготовка к Луне и Марсу

Некоторые критики считают космические проекты чрезмерно дорогими. Но именно эти инвестиции создают фундамент для будущих миссий, включая полёты на Луну и Марс. Станция служит платформой для отработки технологий и процедур, которые будут применяться в дальних космических путешествиях.

И хотя цифра в триллион долларов кажется фантастической, она полностью отражает масштаб проекта. Международная космическая станция — это вершина инженерной мысли и символ того, как человечество может расширять свои горизонты.

Неожиданный лидер по цене: станция, открывающая будущее

Самый дорогой предмет на планете — это не драгоценность, не картина и не редкий автомобиль. Это космическая станция, постоянно вращающаяся над Землёй, которая открывает дорогу к будущему науки, технологий и освоения космоса.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь