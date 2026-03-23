Россия усиливает защиту своих граждан за границей с помощью армии

В Госдуму России внесен законопроект, который может значительно расширить полномочия президента в вопросах защиты граждан за рубежом. Документ предусматривает возможность привлечения вооруженных сил для защиты россиян, подвергшихся аресту или судебному преследованию в иностранных государствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: кадр YouTube

Цель законопроекта

Законопроект, подготовленный правительством и опубликованный в системе обеспечения законодательной деятельности, нацелен на развитие положений 8-й статьи федерального закона «О безопасности». Согласно действующей норме, президент уже имеет право принимать меры по защите России и ее граждан в случае действий иностранных или международных органов, которые противоречат интересам страны. Новая инициатива формально расширяет этот механизм и закрепляет возможность экстерриториального использования вооруженных сил для защиты россиян.

Какие ситуации подпадают под закон

Поправки касаются случаев, когда граждане России арестованы или подвергаются уголовному и иному преследованию по решениям иностранных судов, в которых Россия не участвует. Также законопроект уточняет, что защита россиян не может базироваться на международных договорах с Россией или на резолюциях Совета Безопасности ООН. Другими словами, речь идет о действиях, которые Москва считает незаконными или ущемляющими интересы своих граждан, но без официального международного согласия.

Роль военных

Согласно документу, президент сможет принимать решение о привлечении формирований вооруженных сил России для экстерриториальной защиты граждан. Это включает как дипломатические меры, так и потенциальное использование военной силы, если посчитается необходимым. Проект был подготовлен Минобороны и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, что свидетельствует о серьезной проработке вопросов безопасности и международной правовой базы.

Возможные последствия

Эксперты уже отмечают, что законопроект может стать прецедентом для расширения полномочий президента в международной сфере. Он потенциально позволит реагировать на действия иностранных судов оперативнее, но одновременно вызывает вопросы о соблюдении международного права и рисках эскалации конфликтов за пределами России.

Следующий этап

После внесения в Госдуму документ будет рассмотрен профильными комитетами, после чего может быть вынесен на пленарное заседание. Ожидается, что законопроект вызовет активное обсуждение в парламенте и среди юридического сообщества, поскольку сочетает в себе вопросы внутренней безопасности, международного права и военной политики.