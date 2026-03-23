18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.03.2026, 11:36

Россия усиливает защиту своих граждан за границей с помощью армии

Новости Мира 0 612

В Госдуму России внесен законопроект, который может значительно расширить полномочия президента в вопросах защиты граждан за рубежом. Документ предусматривает возможность привлечения вооруженных сил для защиты россиян, подвергшихся аресту или судебному преследованию в иностранных государствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: кадр YouTube

Цель законопроекта

Законопроект, подготовленный правительством и опубликованный в системе обеспечения законодательной деятельности, нацелен на развитие положений 8-й статьи федерального закона «О безопасности». Согласно действующей норме, президент уже имеет право принимать меры по защите России и ее граждан в случае действий иностранных или международных органов, которые противоречат интересам страны. Новая инициатива формально расширяет этот механизм и закрепляет возможность экстерриториального использования вооруженных сил для защиты россиян.

Какие ситуации подпадают под закон

Поправки касаются случаев, когда граждане России арестованы или подвергаются уголовному и иному преследованию по решениям иностранных судов, в которых Россия не участвует. Также законопроект уточняет, что защита россиян не может базироваться на международных договорах с Россией или на резолюциях Совета Безопасности ООН. Другими словами, речь идет о действиях, которые Москва считает незаконными или ущемляющими интересы своих граждан, но без официального международного согласия.

Роль военных

Согласно документу, президент сможет принимать решение о привлечении формирований вооруженных сил России для экстерриториальной защиты граждан. Это включает как дипломатические меры, так и потенциальное использование военной силы, если посчитается необходимым. Проект был подготовлен Минобороны и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, что свидетельствует о серьезной проработке вопросов безопасности и международной правовой базы.

Возможные последствия

Эксперты уже отмечают, что законопроект может стать прецедентом для расширения полномочий президента в международной сфере. Он потенциально позволит реагировать на действия иностранных судов оперативнее, но одновременно вызывает вопросы о соблюдении международного права и рисках эскалации конфликтов за пределами России.

Следующий этап

После внесения в Госдуму документ будет рассмотрен профильными комитетами, после чего может быть вынесен на пленарное заседание. Ожидается, что законопроект вызовет активное обсуждение в парламенте и среди юридического сообщества, поскольку сочетает в себе вопросы внутренней безопасности, международного права и военной политики.

1
3
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь