Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
23.03.2026, 13:20

Новый автомобиль, новые риски: почему «аромат нового авто» может быть опасен

Характерный запах нового автомобиля давно ассоциируется у водителей с комфортом, свежестью и престижем. Однако, как предупреждает кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского Андрей Дорохов, за этой «приятной свежестью» скрывается потенциальная опасность, особенно для детей и людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: РБК

Дегазация материалов: скрытый источник запаха

Запах салона нового автомобиля формируется в процессе дегазации — выделения летучих органических соединений из пластика, обивки, ковровых покрытий, клеевых составов и герметиков. В эту группу входят альдегиды, ароматические углеводороды и сложные эфиры. Они постепенно испаряются, создавая характерный «новый автомобильный» аромат.

Эксперт отмечает, что концентрация этих веществ строго регулируется и контролируется при сертификации автомобилей. Для большинства людей уровни летучих соединений безопасны, однако аллергики, маленькие дети и люди с повышенной чувствительностью дыхательных путей могут испытывать дискомфорт или даже ухудшение самочувствия, особенно при длительном нахождении в салоне.

Почему запах усиливается летом

Интенсивность выделения летучих соединений зависит от температуры. Летом в солнечную погоду салон автомобиля может прогреваться до 50–60°C, что ускоряет процесс дегазации. В результате запах становится более интенсивным и ощутимым. Этот эффект особенно заметен в жарких климатических регионах, где температура внутри салона может достигать экстремальных значений.

Ошибочные методы борьбы с запахом

Попытки перебить запах ароматизаторами или освежителями воздуха оказываются малоэффективными. Они не уменьшают концентрацию летучих соединений, а лишь добавляют новые химические вещества в воздух, что может усиливать дискомфорт у чувствительных людей.

Эффективные способы снижения концентрации вредных веществ

По словам Дорохова, наиболее действенный метод — частое сквозное проветривание салона. В первые недели после покупки автомобиля рекомендуется ездить с открытыми окнами и по возможности оставлять автомобиль на открытом воздухе с приоткрытыми стеклами. Солнечное прогревание салона способствует ускорению выделения летучих соединений, а сквозное движение воздуха эффективно удаляет их из салона.

Дополнительно можно использовать адсорбенты, например, размещая емкости с гранулированным активированным углем на несколько недель внутри автомобиля.

Время — лучший очиститель

Процесс естественного выветривания занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от модели автомобиля, качества материалов и интенсивности проветривания. Дорохов подчеркивает, что терпение и правильная вентиляция — единственные гарантированные способы безопасно избавиться от «аромата нового автомобиля».

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь