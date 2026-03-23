Новый автомобиль, новые риски: почему «аромат нового авто» может быть опасен

Характерный запах нового автомобиля давно ассоциируется у водителей с комфортом, свежестью и престижем. Однако, как предупреждает кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского Андрей Дорохов, за этой «приятной свежестью» скрывается потенциальная опасность, особенно для детей и людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Дегазация материалов: скрытый источник запаха

Запах салона нового автомобиля формируется в процессе дегазации — выделения летучих органических соединений из пластика, обивки, ковровых покрытий, клеевых составов и герметиков. В эту группу входят альдегиды, ароматические углеводороды и сложные эфиры. Они постепенно испаряются, создавая характерный «новый автомобильный» аромат.

Эксперт отмечает, что концентрация этих веществ строго регулируется и контролируется при сертификации автомобилей. Для большинства людей уровни летучих соединений безопасны, однако аллергики, маленькие дети и люди с повышенной чувствительностью дыхательных путей могут испытывать дискомфорт или даже ухудшение самочувствия, особенно при длительном нахождении в салоне.

Почему запах усиливается летом

Интенсивность выделения летучих соединений зависит от температуры. Летом в солнечную погоду салон автомобиля может прогреваться до 50–60°C, что ускоряет процесс дегазации. В результате запах становится более интенсивным и ощутимым. Этот эффект особенно заметен в жарких климатических регионах, где температура внутри салона может достигать экстремальных значений.

Ошибочные методы борьбы с запахом

Попытки перебить запах ароматизаторами или освежителями воздуха оказываются малоэффективными. Они не уменьшают концентрацию летучих соединений, а лишь добавляют новые химические вещества в воздух, что может усиливать дискомфорт у чувствительных людей.

Эффективные способы снижения концентрации вредных веществ

По словам Дорохова, наиболее действенный метод — частое сквозное проветривание салона. В первые недели после покупки автомобиля рекомендуется ездить с открытыми окнами и по возможности оставлять автомобиль на открытом воздухе с приоткрытыми стеклами. Солнечное прогревание салона способствует ускорению выделения летучих соединений, а сквозное движение воздуха эффективно удаляет их из салона.

Дополнительно можно использовать адсорбенты, например, размещая емкости с гранулированным активированным углем на несколько недель внутри автомобиля.

Время — лучший очиститель

Процесс естественного выветривания занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от модели автомобиля, качества материалов и интенсивности проветривания. Дорохов подчеркивает, что терпение и правильная вентиляция — единственные гарантированные способы безопасно избавиться от «аромата нового автомобиля».