24.03.2026, 09:57

«Белые» банкоматы: россияне смогут получать деньги бесплатно в любом устройстве

Новости Мира

В России стартовал пилотный проект, который обещает полностью изменить привычную схему работы банкоматов. «Росинкас», структура Центрального банка, приступил к созданию единой сети устройств самообслуживания, не привязанной к конкретным банкам. Инициатива позволит клиентам любых подключившихся кредитных организаций снимать и вносить наличные без комиссии, независимо от того, в каком банкомате они проводят операцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Первым регионом, где тестируется новый подход, стала Тамбовская область. По словам президента «Росинкаса» Сергея Верейкина, к проекту подключились местные банки, которые сами выступили инициаторами идеи. Планируется, что подобные «белые» банкоматы будут постепенно появляться по всей стране, обеспечивая равный доступ к наличным для жителей как крупных городов, так и отдалённых населённых пунктов.

Белые банкоматы — что это значит для банков и клиентов

Название «белые» связано с отсутствием любой банковской символики на устройствах самообслуживания. Кредитные организации смогут подключаться к сети, оплачивая либо подписку, либо фактический объём операций, совершённых их клиентами. Для россиян это значит, что привычная плата за использование чужих банкоматов может стать историей.

Сергей Верейкин отмечает, что единая сеть позволит размещать банкоматы там, где они действительно нужны, а не только в местах высокой коммерческой рентабельности. В результате физическая доступность услуги снятия наличных существенно вырастет, а жители регионов получат возможность пользоваться современными устройствами без лишних затрат.

Сокращение сети банкоматов и финансовая выгода

Необходимость нового подхода вызвана сокращением сети банкоматов. На 1 января 2026 года в России насчитывалось 138 тысяч устройств самообслуживания — это минимальный показатель с 2010 года. Основная причина — высокие затраты банков на содержание аппаратов в малорентабельных и труднодоступных местах. В то же время в крупных населённых пунктах и популярных локациях наблюдается избыток банкоматов разных кредитных организаций.

Эксперты «Росинкаса» прогнозируют, что участие в единой сети позволит банкам снизить расходы на обслуживание банкоматов до 30% от текущего уровня. Это решение может стать экономически выгодным для кредитных организаций, а для клиентов — превратиться в долгожданное облегчение при снятии и внесении наличных.

Новый шаг к универсальности банковских услуг

Создание единой сети «белых» банкоматов демонстрирует стремление российских банков и регулятора адаптироваться к современным потребностям населения. Проект не только решает проблему дороговизны и неравномерного распределения банкоматов, но и открывает путь к более прозрачным и удобным финансовым сервисам. Если пилот в Тамбовской области покажет успех, такой подход может стать стандартом для всей страны, делая доступ к наличным проще, дешевле и более справедливым для каждого гражданина.

