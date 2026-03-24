Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
24.03.2026, 14:08

Психолог объяснила, как формируется «комплекс бога»

Новости Мира

В современном обществе встречаются люди, уверенные в своей исключительности и непререкаемой правоте. Психологи называют это явление «комплексом бога». Согласно клиническому психологу медтехкомпании «Доктор рядом» Олесе Толстухиной, этот психологический паттерн формируется под влиянием как раннего опыта, так и среды, в которой человек растет и развивается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Уверенность или маска уязвимости

Толстухина отмечает, что человек с «комплексом бога» склонен обесценивать окружающих, доминировать и стремиться к контролю. При этом он часто игнорирует границы других людей и практически не воспринимает обратную связь. На первый взгляд внешняя уверенность кажется проявлением силы, однако за ней может скрываться хрупкая самооценка. Критика воспринимается болезненно, а попытки конструктивного диалога — с трудом.

Эксперт объясняет, что у таких людей часто снижена эмпатия: они не реагируют на эмоции окружающих или оценивают их как незначительные. Эта психологическая установка мешает выстраивать равноправные и доверительные отношения, создавая напряжение в личной и профессиональной жизни.

Корни «божественного» синдрома

Формирование «комплекса бога» связано с сочетанием нескольких факторов. Одним из ключевых является ранний опыт: чрезмерная идеализация ребенка, когда его успехи и действия воспринимаются безоговорочно положительно, формирует чувство собственной исключительности. Не менее важна среда, в которой отсутствуют ограничения и конструктивная обратная связь. В таких условиях у человека формируется привычка ощущать себя выше других и игнорировать мнение окружающих.

Психологическая адаптация, а не сила

По словам Толстухиной, «комплекс бога» не является признаком внутренней силы или уникальности. Напротив, это способ компенсировать внутреннюю нестабильность. Чувство превосходства служит своего рода защитным механизмом, позволяющим человеку справляться с неуверенностью и тревогой. Однако в долгосрочной перспективе такая стратегия искажает восприятие реальности и затрудняет построение устойчивых социальных связей.

Когда сигнал тревоги становится очевидным

Если проявления «комплекса бога» становятся устойчивыми, это отражается на всех сферах жизни человека. Частые конфликты, ухудшение отношений с близкими и коллегами, проблемы на работе могут указывать на закрепившийся поведенческий паттерн. В таких случаях психологи рекомендуют работу с внутренней уязвимостью и развитие эмпатии, чтобы заменить привычку доминировать на умение строить равноправные отношения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь