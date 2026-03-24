Психолог объяснила, как формируется «комплекс бога»

В современном обществе встречаются люди, уверенные в своей исключительности и непререкаемой правоте. Психологи называют это явление «комплексом бога». Согласно клиническому психологу медтехкомпании «Доктор рядом» Олесе Толстухиной, этот психологический паттерн формируется под влиянием как раннего опыта, так и среды, в которой человек растет и развивается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Толстухина отмечает, что человек с «комплексом бога» склонен обесценивать окружающих, доминировать и стремиться к контролю. При этом он часто игнорирует границы других людей и практически не воспринимает обратную связь. На первый взгляд внешняя уверенность кажется проявлением силы, однако за ней может скрываться хрупкая самооценка. Критика воспринимается болезненно, а попытки конструктивного диалога — с трудом.
Эксперт объясняет, что у таких людей часто снижена эмпатия: они не реагируют на эмоции окружающих или оценивают их как незначительные. Эта психологическая установка мешает выстраивать равноправные и доверительные отношения, создавая напряжение в личной и профессиональной жизни.
Формирование «комплекса бога» связано с сочетанием нескольких факторов. Одним из ключевых является ранний опыт: чрезмерная идеализация ребенка, когда его успехи и действия воспринимаются безоговорочно положительно, формирует чувство собственной исключительности. Не менее важна среда, в которой отсутствуют ограничения и конструктивная обратная связь. В таких условиях у человека формируется привычка ощущать себя выше других и игнорировать мнение окружающих.
По словам Толстухиной, «комплекс бога» не является признаком внутренней силы или уникальности. Напротив, это способ компенсировать внутреннюю нестабильность. Чувство превосходства служит своего рода защитным механизмом, позволяющим человеку справляться с неуверенностью и тревогой. Однако в долгосрочной перспективе такая стратегия искажает восприятие реальности и затрудняет построение устойчивых социальных связей.
Если проявления «комплекса бога» становятся устойчивыми, это отражается на всех сферах жизни человека. Частые конфликты, ухудшение отношений с близкими и коллегами, проблемы на работе могут указывать на закрепившийся поведенческий паттерн. В таких случаях психологи рекомендуют работу с внутренней уязвимостью и развитие эмпатии, чтобы заменить привычку доминировать на умение строить равноправные отношения.
Комментарии0 комментарий(ев)