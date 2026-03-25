Ученый развеял миф о пользе вина при умеренном употреблении

Распространенное мнение о том, что умеренное употребление вина — примерно один бокал в день — может приносить пользу здоровью, в том числе поддерживать работу мозга, оказалось под серьезным сомнением. Как заявил российский ученый, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев, подобные представления не подтверждаются современными научными данными, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: freepik

По его словам, идея о «полезном бокале вина» сформировалась на основе наблюдений, которые не учитывали множество сопутствующих факторов, и потому со временем превратилась в устойчивый, но научно не обоснованный миф.

Что показали крупные исследования

Москалев ссылается на анализ почти сотни научных работ, в которых изучались последствия умеренного потребления алкоголя. Обобщенные результаты, по его словам, не выявили реальных положительных эффектов, которые ранее приписывались такой привычке.

Особое внимание ученый уделил данным масштабного проекта UK Biobank, где использовались МРТ-исследования мозга. Они показали, что даже при относительно небольшом уровне потребления алкоголя — около одной-двух условных доз в день — фиксируются неблагоприятные изменения в структуре мозга. Речь идет о снижении объема серого и белого вещества, причем негативный эффект усиливается по мере увеличения дозировки.

Дополнительные выводы дала и научная работа 2025 года, в которой более строго учитывались социально-экономические и культурные факторы — такие как уровень дохода, язык и образ жизни. После такой корректировки исчезла ранее наблюдаемая «защитная» связь между умеренным употреблением алкоголя и результатами когнитивных тестов. Это означает, что предполагаемая польза могла быть связана не с самим вином, а с образом жизни людей, которые его употребляют.

Почему «польза» могла быть иллюзией

Как поясняет ученый, в ранних исследованиях не всегда корректно учитывались различия между группами людей. Например, умеренно пьющие зачастую имеют более высокий уровень дохода, лучшее питание, доступ к медицине и в целом более благоприятные условия жизни. Все это напрямую влияет на здоровье и когнитивные функции, создавая ложное впечатление, что положительный эффект дает именно алкоголь.

Таким образом, современные научные подходы позволяют более точно отделить реальные причины от сопутствующих факторов — и в этом случае алкоголь не демонстрирует заявленных преимуществ.

Что действительно работает для здоровья мозга

Вместо поиска пользы в алкоголе ученые советуют сосредоточиться на проверенных и безопасных принципах. По словам Москалева, реальное положительное влияние на здоровье мозга оказывает сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Речь идет о рационе, богатом овощами и фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирными молочными изделиями. Важно включать в питание рыбу, мясо птицы или другие источники постного белка, а также орехи и бобовые. Не менее значимым остается снижение потребления соли и сахара.

Именно такие базовые привычки, а не бокал вина, формируют основу для сохранения когнитивных функций и общего здоровья в долгосрочной перспективе.